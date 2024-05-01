درویش: بازیکنان سپاهان وقت کشی کردند/ از عالیشاه بعید بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش در پایان دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان اظهار داشت: باید از بازیکنان پرسپولیس و همچنین هواداران که یار دوازدهم ما هستند، تشکر کنم. ما بهتر از حریف بودیم اما به آن چیزی که مستحق آن بودیم دست نیافتیم.
او ادامه داد: ما زمانی از بازیکنان کشورهای عربی ایراد میگرفتیم که وقت تلف کشی میکنند اما بازیکنان سپاهان از دقیقه ۵ بالغ بر ۲۰ بار خودشان را روی زمین انداختند و باعث کند شدن روند بازی شدند. متأسفانه ما نتوانستیم از موقعیتهای خود استفاده کنیم و کاپیتان تیم هم باید آرامش خود را حفظ میکرد و از عالیشاه که بازیکن باتجربهای است چنین رفتاری شایسته نبود.
درویش در خصوص توهینهایی که از سمت هواداران سپاهان در بین دو نیمه داده شد، گفت: جالب اینجاست که آنها با وجود میهمان بودن، میزبان را مورد توهین قرار دادند. از مسئولان هم جویا شدم و آنها گفتند اولین نارنجک از سمت سپاهانیها به سمت هواداران پرسپولیس انداخته شد. امیدوارم جو به شکلی باشد که احترام را فراموش نکنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص تمدید قرارداد با اوسمار ویه را تصریح کرد: از او برنامه خواستهایم و به ما اعلام کرد که در بازه زمانی کنونی درگیر دیدارهای باقی مانده است و به مسائل دیگر فکر نمیکند و اینکه گفته میشد تمدید قرارداد او به نتیجه دیدار با سپاهان بستگی داشت، شایعهای بیش نبود. برای من واقعاً جای سوال است که چرا ۵ هفته مانده به پایان لیگ رسانهها نگران تمدید قرارداد هستند.
او در پایان خاطرنشان کرد: بزرگان فوتبال آمدند و رفتند اما پرسپولیس همیشه پرسپولیس ماند. اینگونه نیست که خواهش یا تمنای کسی را کنیم. این همه بازیکن عاشق پرسپولیس هستند.
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