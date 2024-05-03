مالکیت کامل اردوگاه الزهرا باید به البرز بازگردد

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رادمرد در خطبه‌های نماز جمعه ماهدشت ضمن تسلیت سالروز شهادت امام صادق (ع) گفت: همه باید در حرکت قطار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران سهیم باشیم، نمی‌شود خود را کنار بکشیم و بگوییم به من ربطی ندارد. مگر می‌شود حکومت دین اسلام، به ما ربطی نداشته باشد؟

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران منافع دنیوی دشمنان را به خطر انداخته و دست آنها را قطع کرده است، بنابراین آنها اخلال‌هایی در مسیر حرکت انقلاب ایجاد و فشارهایی را وارد می‌کنند. چون مستضعفان عالم هویت پیدا کرده و در مقابل ظلم مستکبران می‌ایستند، آمریکا از این روحیه دردش آمده است.

امام جمعه ماهدشت مطرح کرد: استقامت ایران اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و مردم قهرمان و شگفتی ساز موجب شده این هدف و آرمان توسعه یابد و فراگیر شود. اکنون بخشی از آن را در کف دانشگاه‌های آمریکا و اروپا مشاهده می‌کنید. جوانان و نوجوانان باید در خود احساس غرور کنند تا منجر به افزایش انگیزه آنها شود.

حجت الاسلام رادمرد این امر را مستلزم اقدام و تبیین مسؤولان دانست و گفت: آقای مسؤولی که با کم کاری، ندانم کاری و ترس خود این حس غرور را می شکنی در پیشگاه این مردم و خدا چه پاسخی خواهی داشت؟ آقای مسؤولی که پشت میزت نشسته‌ای و اقدام انقلابی نمی‌کنی و فقط حرف انقلابی م یزنی کجای این حرکت عظیم مردم ایستاده‌ای؟

وی ادامه داد: آقای مسؤولی که وقتی امام جمعه صحبت از حرام شرعی و سیاسی می‌کند، نسبت به کشف حجاب با ترس کنجی خزیده ای و منتظر هستی ببینی شرایط چه خواهد شد، بعد موضع بگیری یا اقدام کنی، چه پاسخی در محضر خدای متعال و امام و شهدا داری؟

امام جمعه ماهدشت خاطرنشان کرد: همه اینها نباید ما را از حرکت جانانه در مسیر انقلاب ناامید کند. درست است که باید با چنین مسؤولی اگر هست برخورد یا وی برکنار شود اما من نباید دست از حرکت در مسیر اسلام و انقلاب بردارم. این افراد نباید موجب شوند من خودم را از صحنه‌هایی که انقلاب نیاز دارد کنار بکشم.

حجت الاسلام رادمرد عنوان کرد: مالکیت اردوگاه الزهرا (س) آموزش و پرورش باید به صورت کامل به استان البرز بازگردد نه اینکه دو ساله تحویل گرفته شود. به آقای دادستان عرض می‌کنم که جواب خشک کردن درختان این اردوگاه که بر اثر اهمال و ترک فعل مسؤولان آموزش و پرورش تهران بوده را چه کسی می‌دهد؟

وی با اشاره به اینکه در خصوص تضییع بیت المال چه کسی پاسخگوست؟ گفت: انتظار می‌رود استاندار و نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند و آبفا برای امور مربوط به چاه آب پای کار بیاید. چرا کم کاری شده که اکنون شاهد خشک شدن درختان هستیم؟ توقع ما پیگیری جدی موضوع است.

امام جمعه ماهدشت بیان کرد: هفته آینده مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و دقت مردم و مسؤولان در این زمینه بسیار مورد تاکید است تا با توجه به ملاک‌هایی که برای انتخاب اصلح وجود دارد، کار به سرانجام و نتیجه برسد و همه مردم از تشکیل یک مجلس قوی منتفع شوند.