حمله هوایی و توپخانه‌ رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای خبری لبنان بامداد پنجشنبه از بمباران مجدد مناطقی از جنوب لبنان از سوی جنگندههای رژیم صهیونیستی و واحدهای توپخانه این رژیم خبر دادند.
خبرنگار المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک کفرکلا را هدف حملات توپخانهای خود قرار داد.
همچنین المیادین از جنوب لبنان گزارش داد که جنگندههای اشغالگران نیز حومه شهرک شبعا را با دو موشک هدف قرار دادند.
گفتنی است که از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته تاکنون، شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست در شمال سرزمینهای اشغالی از ترس حملات موشکی حزب الله لبنان مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، بیشتر ساکنان مانده در این منطقه، از بیماریهای روحی و روانی رنج میبرند.
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