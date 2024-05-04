دستگیری عامل چاقو کشی و شرارت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به چاقو کشی در میدان دفاع مقدس شهر ایلام، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده توسط ماموران کلانتری ۱۱، دو نفر باهم درگیر که فرد ضارب پس از مجروح کردن نفر دیگر از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هویت فرد ضارب مشخص شده بود ادامه داد: عامل چاقوکشی پس از هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در کمتر از یک ساعت دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شد.

سرهنگ حیدری زاد با بیان اینکه در این درگیری فرد مجروح از ناحیه گوش دچار جراحت شده بود تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد گفت: برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد و بدون اغماض برابر قانون برخورد خواهدکرد.