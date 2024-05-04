مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار شد.

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) امروز با حضور هیات‌های مذهبی و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام به سمت مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

عزاداران مکتب جعفری در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام همزمان با سراسر کشور با تجمع در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام به سمت مسجد امام جعفر صادق (ع) عزاداری کردند.