دوقلوهای اصفهانی آهنگ شیرازی منتشر کردند/داستان به روز رسانی شدن!

علی سعیدی خواننده و معلم آواز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره تازه ترین فعالیت هایی که همراه با برادر دوقلوی خود محمد سعیدی در عرصه موسیقی انجام داده است، بیان کرد: به تازگی و پس از انتشار قطعه «بوگو چیطو شد» که با لهجه اصفهانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، تک آهنگ جدیدی به نام «بلندبالا» براساس ترانه فولک شیرازی برای موسیقی الکترونیک و کمانچه تنظیم و منتشر کردیم. در این تک آهنگ که با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهیه کنندگی مسعود عابدی و شعری از باباطاهر پیش روی مخاطبان قرار گرفته است، امیرمهدی مقدم تنظیم کننده، شهاب روحانی نوازنده کمانچه و امیرحسین محسنی گرافیست دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

وی افزود: قطعات فولکلوریک معمولا یک خط ملودی بیشتر ندارند مثل همین قطعه «بلندبالا» که خط ملودی اش یکی است ولی ما آمدیم آن را در اوج اجرا کردیم و ضمن حفظ ساختار ملودی به قطعه پرو بال دادیم. در انتخاب اشعار هم براساس ترجیع بند، دو بیتی‌ها را انتخاب کردیم که «وحدت موضوع» ترجیع بند هم حفظ شود. در این چارچوب تلاش کردیم تا با در کنار هم قراردادن موسیقی الکترونیک در کنار ساز ایرانی، شرایطی را فراهم کنیم که مخاطب جوان و نوجوان موسیقی در این سال‌ها با اتکا به یک قطعه به روز رسانی شده، ترغیب به شنیدن این قطعه موسیقایی مرتبط با موسیقی فولک ایرانی شود.

سعیدی در پایان بیان کرد: آن چه در این قطعه ارایه شده، ادامه همان قطعه قبلی است که براساس لهجه اصفهانی در حوزه فرهنگ عامیانه منتشر شده بود و ما این بار با محوریت شیراز آن را به مخاطب تقدیم کردیم. قطعه ای که به طور کامل محلی نیست اما دربرگیرنده رگه هایی از موسیقی پاپ است که مخاطبان امروزی جامعه را هم هدف گذاری کرده است.

برای شنیدن قطعه «بلند بالا» اینجا را کلیک کنید.