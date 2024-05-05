امتحانات نهایی دانش آموزان عشایری متوسطه در سه مدرسه برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی انور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امتحانات نهایی پایه متوسطه با پیگیریهای صورت گرفته، در مدارس عشایری دخترانه سرآبتاوه، شهید اندرخور پوله و سیدالشهدای چهار تخته برگزار میشود.
وی بیان داشت: پایان سال تحصیلی مقطع متوسطه در مدارس امام محمد باقر موشمی، امام هادی برد پهن، نخبگان گنجهای و امام علی پهون برگزار میشود.
رحیمی انور تصریح کرد: در گذشته، دانش آموزان پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم کهگیلویه و بویراحمد باید کیلومترها راه سخت گذر را با خودرو یا موتور سیکلت برای شرکت در این آزمون پیمایش میکردند و برای ۱۲۰ دانش آموز در این چهار حوزه امتحانی، خطرات جادهای وجود داشت و هزینههای زیادی برای طی کردن در مسیرهای سخت گذر به آنها تحمیل میشد.
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