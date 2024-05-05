هواشناسی اصفهان برای سامانه همرفتی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ظهر یکشنبه با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که سامانه ناپایدار همرفتی دارای رطوبت کم از بعد از ظهر دوشنبه تا اواخر چهارشنبه (هفدهم تا نوزدهم اردیبهشت) استان اصفهان را فرا خواهد گرفت که اوج فعالیت آن به صورت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، طی ۷۲ ساعت آینده وزش باد به نسبت شدید تا شدید، وقوع توفان لحظه‌ای، بارش رگبار بهاری، مه آلودی در اواخر وقت و اوایل روز، بارش موقت تگرگ در مناطق مستعد و وقوع رعد و برق و صاعقه در همه مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، بویین و میان دشت، سمیرم، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، شاهین شهر و میمه، فریدن (داران)، دهاقان، لنجان، زواره، نائین، نجف آباد، مورچه خورت، نطنز، فرودگاه اصفهان، گلپایگان، کوهپایه، کبوتر آباد، کاشان، دهق، شهرضا، فلاورجان، مبارکه، مهاباد، نائین، نجف آباد و ورزنه را فرا می‌گیرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به مخاطراتی چون احتمال سقوط از ارتفاع، شکستن درختان فرسوده، ریزش ساختمان‌های سست، خسارت به سازه‌های موقت و صنایع کشاورزی، کاهش دید و اختلال در تردد شهری و روستایی، شکل‌گیری روان آب و اختلال در تردد در سطح جاده‌ها و معابر شهری، ایجاد روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان طی سه روز آینده در سفرهای بین شهری احتیاط کنند و از فعالیت‌های کوه نوردی و گردشگری بپرهیزند.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان در این اطلاعیه همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، عدم اتراق در زیر ساختمان‌های نیمه ساز و درختان فرسوده و اتخاذ تدابیر در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری تاکید کرده است.