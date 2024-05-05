به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «کِشت انقلاب» به کارگردانی نیشتا جین که درباره کشاورزان هندی است که علیه قوانین جدید مربوط به زمین قیام می‌کنند، جایزه بهترین فیلم مستند بین‌المللی را در جشنواره بین‌المللی مستند «هات داکس» کانادا همراه با یک مبلغ ۱۰ هزار دلاری دریافت کرد.

کسب جایزه برتر هیات داوران در جشنواره به این معناست که فیلم جین که اولین بار در «هات داکس» دیده شده، واجد شرایط بررسی در بخش بهترین فیلم مستند در جوایز اسکار خواهد بود.

دیگر برنده جایزه ویژه هیات داوران در بخش مستند بین‌المللی «مرگ یک قدیس» بود که مستندی درباره کارگردان پاتریشیا بابال بندک را تصویر می‌کند که دخترش در همان روزی که مادرش ۲۴ سال قبل توسط ۲ مرد مسلح در آن کشور آفریقایی کشته شد، به دنیا می‌آید و او تصمیم می‌گیرد به زادگاهش در اوگاندا بازگردد.

جایزه بهترین فیلم مستند بلند کانادایی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به پابلو آلوارز-مسا برای فیلم «تالاب سرباز» تعلق گرفت که درباره کمپین ۲ قرن پیش سیمون بولیوار برای آزادسازی کلمبیا است.

هیات داوران از این فیلم برای بیان مسایل بی‌شماری از میراث پسااستعماری از جمله تخریب محیط زیست، زمین و مسایل نظامی که در بینش هنری قوی فیلم منعکس شده و نیز تعهد به فیلمبرداری خیره کننده به صورت ۱۶ میلی متری تجلیل کرد.

جایزه ویژه هیات داوران برای یک مستند بلند کانادایی به کارگردانان مایکل مابوت و لوکا روزنبرگ لی به «هر راه دیگری: داستان جکی شین»، در مورد یک پیشگام سیاهپوست از نشویل اهدا شد.

جایزه بهترین مستند با تاثیر اجتماعی به ارین لاو و امبر اسپینوزا جونز برای «ایستادن بر فراز ابرها» تعلق گرفت که داستان سفر سه خانواده بومی هاوایی برای دفاع از کوه مقدس خود را نشان می‌دهد.

در همین بخش، هیات داوران از «دیوی» ساخته سوبینا شرستا به دلیل تصویر کردن مبارزه بی‌پایان یک زن برای قربانیان بی‌صدا و نادیده گرفته شده خشونت جنسی دوران جنگ تقدیر ویژه به عمل آورد.

«نبرد برای لایکیپیا» به کارگردانی دافنه ماتزیارکی و پیتر موریمی برنده جایزه جدید سرزمین / آسمان / دریا برای یک مستند بلند استثنایی در بخشی رقابتی به همین نام شد.

هیات داوران گفت: این فیلم نگاه فوق‌العاده‌ای به هر ۲ سمت کشوری پسااستعماری دارد که در آن تغییرات آب و هوایی مردم را وادار می‌کند تا به بدترین نمونه خود بدل شوند. همچنین این فیلم نگاه شفاف و سرسختانه‌ای در مبارزه مداوم کنیا برای حقوق زمین‌های بومی در دوره خشکسالی سخت ارایه می‌کند.

هیات داوران همچنین از «یینتا» به کارگردانی جنیفر ویکهام، برندا میشل و مایکل تولدانو که درباره مردم «ووتسووتن» (مردمان بومی بریتیش کلمبیا) در مقابله با عبور لوله‌های نفت از زمین‌هایشان است تقدیر ویژه به عمل آورد.

جایزه فیلمساز نوظهور کانادایی به لورنس لِوِسک برای فیلم «اوکوریمونو» رسید که درباره بازگشت زنی به ناکازاکی برای پاکسازی خانه مادرش پس از ۲۰ سال غیبت است. هیات داوران از این فیلم به عنوان فیلمی آرام اما جدی درباره خاطره خانواده و مرگ یاد کرد.

جایزه بهترین فیلمساز بین‌المللی نوظهور به فن وو، کارگردان فیلم «ژی ژی» تعلق گرفت که به بررسی مضامین زن بودن، خودمختاری و خودسازی از طریق خاطرات ویدیویی و آرشیوهای شخصی می‌پردازد. هیات داوران همچنین از اسماعیل واسکز برنابه کارگردان فیلم «ترانه‌های بافندگان» که مستندی مکزیکی درباره بافندگان است تقدیر ویژه به عمل آورد.

«سکوت دلیل» کومیانا نواکوا، تحقیقی درباره اردوگاه‌های فوچا در طول جنگ بوسنی و هرزگوین، جایزه بهترین فیلم مستند با طول متوسط را دریافت کرد و از فیلم «مرد جدید» اثر کارلوس یوری سیونینک تقدیر ویژه به عمل آمد.

جایزه بهترین مستند کوتاه بین‌المللی به جانت هاربورد برای «اوتیسم خود را بازی می‌کند» اهدا شد و هیات داوران از «کریسمس، هر روز» فای تساکاس تجلیل ویژه کردند.

جایزه بهترین مستند کوتاه کانادایی به «آیا من لاغرترین فردی که تا به حال دیده‌اید؟» ساخته ایشا مارجارا اهدا و از «درخشش» ایزابل گریگنون فرانکه تقدیر شد.

جایزه اسکاتیابانک به انتخاب دانشجویان مدرسه‌های سینمایی هم به «اعتصاب» به کارگردانی جوبیل مونوز و لوکاس گیلکی تعلق گرفت. این جایزه به مستندی که بالاترین امتیاز را در نظرسنجی مخاطبان دانشجویی دریافت کرده، اهدا می‌شود.

آلیسون دوک تهیه کننده کانادایی فیلم «مادر جدا از هم» لوری تاونشند جایزه دان هیگ را دریافت کرد که به یک تهیه کننده برجسته کانادایی مستقل به منظور قدردانی از دیدگاه خلاقانه، کارآفرینی و کارآفرینی اهدا می‌شود.

جایزه تجلیل از یک فیلمساز کانادایی با دیدگاهی پرشور، حس قوی عدالت اجتماعی و حس شوخ طبعی هم به میثم معتضدی رسید.

همچنین جمعه شب، رائول پک فیلمسازی از هاییتی، جایزه دستاورد برجسته را دریافت کرد.

اهدای جوایز در حالی صورت گرفت که «هات داکس» ۲۰۲۴ چند روز پیش از شروع این دوره، با خروج کارگردان هنری حسین کوریمبوی و ۱۰ برنامه نویس روزهای ناآرامی را تجربه کرد.

برگزارکنندگان «هات داکس» گفتند که در مجموع، ۱۵ جایزه جمعه شب در مرکز نوآوری اجتماعی در تورنتو طی مراسمی که هیچ رسانه‌ای به دلیل ظرفیت محدود دعوت نشده بود، اهدا شد.

سی و یکمین دوره جشنواره «هات داکس» که از ۲۵ آوریل شروع شده امشب یکشنبه ۵ ماه می به کار خود پایان می‌دهد و پس از آن برنده جایزه تماشاگران برای بهترین مستند کانادایی با یک جایزه نقدی ۵۰ هزار دلاری را معرفی می‌کند.