"اژدها کش" بهترین مستند جشنواره هات داکس شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که پیش از این هم جوایزی در جشنواره‌های جهانی مستند دریافت کرده بود جایزه نقدی 000/10 دلاری جشنواره هات داکس را به خود اختصاص داد.



جایزه ویژه هیئت داوران به مستند ایتالیایی "قصر" ساخته ماسیمو دانولفی و مارتینا پارنتی اهدا شد. هیئت داوران بخش بین المللی جشنواره جایزه بهترین فیلم خود را به دو فیلم "گراند هتل" ساخته لوتی استوپس و "به سوی جهنم و بازگشت" به کارگردانی دانفونگ دنیس اهدا کرد.



میچال مارژاک مستند ساز روس جایزه ویژه هنرمند در حال شکوفایی را برای ساخت فیلم مستند "روی لبه روسیه" دریافت کرد.

فیلم مستند "پرتره خانوادگی سیاه و سفید" ساخته جولیا ایوانوا جایزه بهترین مستند کانادایی جشنواره را دریافت کرد. هیئت داوران بخش مسابقه سینمای کانادا هم جایزه ویژه خود را به فیلم مستند "آنها شب‌ها می‌رقصند" ساخته ایزابل لاوین و استفان تریبو دادند.



جایزه بهترین مستند میان مدت به فیلم "روزنامه ما" ساخته الین فلیپسه از روسیه تعلق گرفت. مستند "آن پرنده" به کارگردانی کاترین وان کامپن هم بهترین مستند کوتاه جشنواره شناخته شد.

جوایز مستند برگزیده تماشاگران و کارگردانی در مراسم اختتامیه جشنواره که فردا دوشنبه برگزار می‌شود اهدا خواهد شد. جشنواره هات داکس امشب در تورنتوی کانادا به پایان می‌رسد.