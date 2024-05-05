آغاز نقشه برداری واحدهای آسیب دیده از حریق امامزاده ابراهیم

حامد دائمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین اقدامات آتش سوزی واحدهای مسکونی و تجاری منطقه امامزاده ابراهیم (ع) شفت اظهار کرد: نقشه برداری واحدهای آسیب دیده از حریق امامزاده ابراهیم (ع) از امروز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه از صبح امروز دو اکیپ نقشه برداری در امامزاده ابراهیم (ع) مستقر شدند، افزود: نقشه برداری واحدهای آسیب دیده در حادثه آتش سوزی به دلیل تعیین حدود اربعه مالکین و جلوگیری از تداخل به زمین های همجوار انجام می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با تاکید بر اینکه پس از اتمام نقشه برداری این بنیاد نسبت به آواربرداری اقدام می‌شود، تصریح کرد: این عملیات که از امروز آغاز شده بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشد.