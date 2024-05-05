به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان، محمد کریمی در بازدید از خسارتهای ناشی از طوفان و تندباد در زیر ساختهای آسیب دیده برق در جزیره قشم اظهار داشت: این خسارتها به میزان افزون بر ۸۹ میلیارد تومان در حال ترمیم و جبران است.
وی بر لزوم جبران خسارتها در کوتاه مدت تاکید کرد و با بیان اینکه بیش از ۵۵ میلیارد تومان از این خسارتها در جزیره قشم بر جای مانده است افزود: از همه ظرفیتهای قانونی برای تأمین و توزیع بهینه برق در جزیره قشم بهرهگیری میشود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، با تشریح خدمات انجام شده در جزیره قشم ادامه داد: طول خطوط توزیع برق خسارت دیده در این جزیره حدود ۲۴ کیلومتر و تعداد تیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف ۳۵۳ عدد بوده است، ۲ دستگاه ترانس نیز در حوادث تند باد و توفان خسارت دیدند که نیروهای عملیاتی این شرکت به سرعت نسبت به رفع خرابیها اقدام کردند.
کریمی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی همه پیمانکاران و نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان پای کار بودند ادامه داد: ترمیم و بازسازی شبکههای آسیب دیده از سیل خصوصاً در قشم و لنگه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
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