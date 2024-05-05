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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۶

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد؛

خسارت ۸۹ میلیارد تومانی طوفان به زیرساخت‌های برق هرمزگان

خسارت ۸۹ میلیارد تومانی طوفان به زیرساخت‌های برق هرمزگان

بندرعباس- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از خسارت ۸۹ میلیارد تومانی طوفان به زیرساخت‌های برق هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان، محمد کریمی در بازدید از خسارت‌های ناشی از طوفان و تندباد در زیر ساخت‌های آسیب دیده برق در جزیره قشم اظهار داشت: این خسارت‌ها به میزان افزون بر ۸۹ میلیارد تومان در حال ترمیم و جبران است.

وی بر لزوم جبران خسارت‌ها در کوتاه مدت تاکید کرد و با بیان اینکه بیش از ۵۵ میلیارد تومان از این خسارت‌ها در جزیره قشم بر جای مانده است افزود: از همه ظرفیت‌های قانونی برای تأمین و توزیع بهینه برق در جزیره قشم بهره‌گیری می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، با تشریح خدمات انجام شده در جزیره قشم ادامه داد: طول خطوط توزیع برق خسارت دیده در این جزیره حدود ۲۴ کیلومتر و تعداد تیرهای فشار متوسط و فشار ضعیف ۳۵۳ عدد بوده است، ۲ دستگاه ترانس نیز در حوادث تند باد و توفان خسارت دیدند که نیروهای عملیاتی این شرکت به سرعت نسبت به رفع خرابی‌ها اقدام کردند.

کریمی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی همه پیمانکاران و نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان پای کار بودند ادامه داد: ترمیم و بازسازی شبکه‌های آسیب دیده از سیل خصوصاً در قشم و لنگه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

کد مطلب 6097350

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