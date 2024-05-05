خانه خود را در بهار سبز کنید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر علاقه به کاشت چمن در فصل بهار دارید و می‌خواهید خانه خود را سبز کنید، می‌توانید با استفاده از بذر مرغوب در خانه خود یا هر مکانی که دوست دارید، چمن بکارید. این نکته را باید بدانید که بذر چمن باید به درستی کاشته شود و همینطور یکسری مراقبت‌ها از آن انجام شود تا خانه شما بتواند سبز بماند. در ادامه مطالب مفیدی را در این مورد به شما خوانندگان گرامی ارائه خواهیم داد.

چگونه بذر چمن را بکاریم؟

برای کاشت بذر چمن، ابتدا شما باید بذر مرغوب را از یک فروشنده معتبر خریداری کنید و سپس اقدام به کاشت نمائید. زمانی که قصد داشتید بذر چمن را در زمین بکارید، باید توجه داشته باشید که بذر را باید به صورت یکنواخت در زمین پخش کنید تا چمن شما به شکل یکدست رشد کند. یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که کاشت بذر چمن نباید در روزهای طوفانی انجام شود. نکته دیگر این است که شما می‌توانید کاشت بذر را با استفاده از روش دستی و همینطور با استفاده از دستگاه بذرپاش انجام دهید.

در ابتدای کار زمین مورد نظر باید به قطعات مساوی تقسیم بندی شود و شما باید بذر را با هر قطعه‌ای که می‌خواهید در آن بریزید، تناسب دهید. سپس هر قطعه را بذر پاشی کنید و توجه کنید که عمق کاشت بذر نیز باید بین نیم تا یک سانتی‌متر باشد. همینطور می‌توانید بذر را به دو بخش تقسیم کنید و نصف آن را در یک جهت و نصف دیگر آن را نیز، عمود بر جهت اول بکارید. بعد از کاشت بذر، با استفاده از شن کش، بذرهای چمن را زیر خاک قرار دهید و سپس روی آن‌ها را با استفاده از کود دامی پوشش دهید.

مراقبت‌های زراعی از چمن به چه شکل است؟

همانطور که گفتیم، مراقبت از چمن برای رشد بهتر و ماندگاری آن، اهمیت زیادی دارد. یکی از مواردی که در لیست مراقبت‌های زراعی از چمن قرار می‌گیرد، آبیاری چمن است. شما عزیزان پس از بذر پاشی، باید آبیاری را انجام دهید. در آبیاری بذرها باید تا عمق ۱۵ تا ۱۰ سانتی‌متر به صورت کامل خیس شوند. همینطور باید بگوییم که اگر می‌خواهید چمن زنی کنید، باید این کار را از ارتفاع ۳ تا ۵ سانتی‌متری انجام دهید. توجه کنید که اگر کوتاه کردن چمن‌ها را بیش از حد انجام دهید و به عبارت دیگر چمن زنی بیشتر از روی سطح خاک انجام شود، باعث می‌شود که علف‌های هرز بر چمن‌ها غلبه کنند.

نکات مهم در زمینه مراقبت و نگهداری از چمن

در این بخش قصد داریم نکات مهمی که در زمینه مراقبت و نگهداری از چمن وجود دارند را به صورت دقیق‌تری بررسی کنیم. این نکات عبارتند از:

آبیاری صحیح چمن

یکی از نکات مهمی که برای مراقبت از چمن باید به آن توجه کنید، آبیاری صحیح چمن است. از جمله بدترین اشتباهاتی که ممکن است برخی از افراد برای آبیاری چمن انجام دهند، این است که چمن را به صورت روزانه آبیاری کنند. اگر آبیاری چمن به صورت روزانه انجام شود، باعث می‌شود که چمن ضعیف شود و همینطور ریشه‌های آن سست شوند. آبیاری روزانه چمن را هفته‌ای دو بار به شکل عمیق انجام دهید تا چمن بتواند مقاومت بیشتری پیدا کند. بهترین زمانی که شما می‌توانید به آبیاری چمن بپردازید، صبح خیلی زود است.

لازم به ذکر است که ظهرها بیشتر آبی که شما به چمن می‌دهید، تا قبل این که به چمن برسد، تبخیر می‌شود و باعث می‌شود که چمن‌ها بسوزند. از طرفی دیگر آبیاری شبانه نیز، باعث می‌شود که آفت‌ها و قارچ‌ها در چمن به وجود بیایند. چمن‌ها در هفته به ۲ سانت و نیم آب احتیاج دارند. همینطور برخی از چمن‌ها نیز، نسبت به کم آبی مقاومت کمتری دارند.

به چمن کمپوست بدهید

یکی از کارهای دیگری که باید در زمینه مراقبت از چمن انجام دهید، این است که به چمن کمپوست بدهید. برای انجام این کار، باید کمپوست با کیفیت را تهیه کنید و چمن را به خوبی با آن پوشش دهید. خاصیتی که کمپوست دارد، این است که می‌تواند خاک را احیا کند و همینطور باعث قوی‌تر شدن ریشه گیاه شود. شما باید بدانید که تنها یک قاشق چای‌خوری از این محصول، دارای ذرات بسیاری است که این ذرات مغذی هستند و برای خاک فوایدی دارند. این ذرات باعث می‌شوند که آب و هوا به صورت بهتری به زمین جذب شود. با استفاده از بیل می‌توانید کمپوست را روی زمین بپاشید تا یک لایه تقریباً به ضخامت یک و نیم سانتی‌متر به وجود بیاید و سپس با استفاده از شن کش آن را توزیع کنید. یکی از توصیه‌هایی که داریم، این است که اگر زمین چمن شما وسعت بزرگی دارد، می‌توانید از کمپوست فله‌ای استفاده کنید.

کوددهی چمن

از جمله نکات مهم دیگر مراقبت از چمن، کوددهی آن است و شما باید بدانید که چه نوع کود کشاورزی ای را در چه زمانی و چگونه باید به چمن بدهید. ازت یکی از فراوان‌ترین عناصر غذایی است که در گیاهان وجود دارد. پس گیاهان باید این عنصر را به بیشترین مقدار تأمین کنند. پتاسیم و فسفر نیز، جز عناصر مهم هستند. توجه کنید که مقادیر کم یا بیش از حد این عناصر، باعث می‌شود که برای گیاه یکسری مشکلات به وجود بیاید و بنابراین شما باید آن‌ها را در حد تعادل به گیاه خود بدهید. حداکثر مقداری که شما می‌توانید کودهای مجاز را به چمن بدهید، در هر نوبت ۴۵ کیلوگرم در هکتار است.

در مجموع در طول سال بین ۱ تا ۴ نوبت باید توسط گیاه مصرف شوند. زمان کوددهی نیز، باید زمانی باشد که چمن در رشد فعال خود به سر می‌برد. زمان رشد فعال برای چمن‌هایی که در فصل سرد هستند، زمانی است که درجه حرارت ۲۷-۱۵/۵ درجه باشد. بنابراین اگر در این دوره کود را چمن‌ها بدهید، باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند تقویت شوند.

سخن پایانی

استفاده از بذر گل یا بذر چمن برای کاشت گل یا چمن، خواسته بسیاری از افراد است و شما باید یکسری نکات را برای رشد بهتر آن‌ها انجام دهید. ما نکات مختلفی را که در زمینه مراقبت چمن باید آن‌ها را رعایت کنید، در اختیارتان گذاشتیم و شما عزیزان می‌توانید با استفاده از آبیاری صحیح، کوتاه کردن به اندازه چمن‌ها، استفاده از کود کشاورزی و غیره، چمن‌های خود را تقویت کنید. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تر در این مورد، می‌توانید از کشاورزان با تجربه‌تر کمک بگیرید.

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