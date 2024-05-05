۹۳ فقره انواع سرقت در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین پهلوان دلیر از کشف ۹۳ فقره انواع سرقت در استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه و افزایش رضایتمندی شهروندان، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز توسط یگان‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی به مدت ۲۴ ساعت در سطح استان به اجرا در آمد.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی، خاطرنشان کرد: همچنین با اشراف اطلاعاتی پلیس، ۹ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ۳ متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای اینگونه طرح‌ها، افزود: با تلاش‌های بی وقفه مأموران بیش از ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۴۶ خرده فروش دستگیر شدند، همچنین ۳۱ معتاد متجاهر جمع آوری که به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری ۳۸۱ متهم تحت تعقیب و۳ نفر از اراذل و اوباش، گفت: این طرح امنیتی تا پایان سال ادامه دارد و پلیس برای دفاع از امنیت و آرامش مردم با تمام توان، شبانه روز تلاش می‌کند.