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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۳

پایگاه‌های نظامی اشغالگران در جولان اشغالی هدف قرار گرفت

پایگاه‌های نظامی اشغالگران در جولان اشغالی هدف قرار گرفت

منابع خبری اعلام کردند که مقاومت اسلامی لبنان، جولان اشغالی را آماج حملات موشکی خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک دهها موشک به جولان اشغالی خبر دادند.

منابع خبری به برخاستن دود بر اثر شلیک دهها موشک شلیک شده از جنوب لبنان به سمت پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی اشاره کردند.

پیش از این، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک ۵۰ موشک در موج دوم حملات سنگین موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این حملات به دنبال ارتکاب جنایت رژیم صهیونیستی در میس الجبل در جنوب لبنان انجام می‌شود که شماری شهید و زخمی برجای گذاشت.

کد مطلب 6097472

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