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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۷

حملات جدید حزب الله به شتولا و آویویم

حملات جدید حزب الله به شتولا و آویویم

مقاومت اسلامی لبنان دقایقی قبل حملات جدیدی به مواضع نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن و در واکنش به جنایت هولناکی که دشمن صهیونیست در شهرک میس الجبل مرتکب شد و به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه، ساختمانی را در شهرک آویویم با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کردند.

در بیانیه دیگری حزب الله لبنان بیان کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن در واکنش به جنایت هولناکی که دشمن صهیونیست در شهرک میس الجبل مرتکب شد و به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه، ساختمانی در شهرک شتولا را با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کردیم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: یک موشک ضدزره به منزلی در شهرک شتولا در الجلیل غربی اصابت کرده است.

کد مطلب 6097558

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