حملات جدید حزب الله به شتولا و آویویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن و در واکنش به جنایت هولناکی که دشمن صهیونیست در شهرک میس الجبل مرتکب شد و به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه، ساختمانی را در شهرک آویویم با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کردند.

در بیانیه دیگری حزب الله لبنان بیان کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن در واکنش به جنایت هولناکی که دشمن صهیونیست در شهرک میس الجبل مرتکب شد و به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی بعد از ظهر امروز یکشنبه، ساختمانی در شهرک شتولا را با سلاح مناسب هدف قرار داده و تلفات قطعی به آن وارد کردیم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: یک موشک ضدزره به منزلی در شهرک شتولا در الجلیل غربی اصابت کرده است.