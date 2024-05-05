ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۱۵۰ کیلو ماده مخدر شیشه در نرماشیر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر هنگام کنترل نامحسوس خودروهای عبوری محور زاهدان - نرماشیر یک دستگاه کامیون عبوری را متوقف و در بررسی اولیه آن متوجه وجود جا سازهایی در قسمت‌های مختلف آن شدند.

وی افزود: در ادامه مأموران با انتقال این کامیون به پارکینگ و بررسی دقیق‌تر آن ۱۵۰ کیلو شیشه کشف و راننده این کامیون که از سمت مرزهای شرقی عازم مرکز کشور بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: این متهم که در صدد انتقال این محموله سنگین ماده روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه از شرق به دیگر نقاط کشور بود پس از واکاوی‌های اطلاعاتی و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.