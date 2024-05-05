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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۰۹

فرمانده انتظامی استان کرمان اعلام کرد؛

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۱۵۰ کیلو ماده مخدر شیشه در نرماشیر

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۱۵۰ کیلو ماده مخدر شیشه در نرماشیر

کرمان_فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف یک دستگاه کامیون عبوری از نرماشیر حامل ۱۵۰ کیلو ماده روانگردان شیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر هنگام کنترل نامحسوس خودروهای عبوری محور زاهدان - نرماشیر یک دستگاه کامیون عبوری را متوقف و در بررسی اولیه آن متوجه وجود جا سازهایی در قسمت‌های مختلف آن شدند.

وی افزود: در ادامه مأموران با انتقال این کامیون به پارکینگ و بررسی دقیق‌تر آن ۱۵۰ کیلو شیشه کشف و راننده این کامیون که از سمت مرزهای شرقی عازم مرکز کشور بود را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: این متهم که در صدد انتقال این محموله سنگین ماده روان گردان و فوق العاده خطرناک شیشه از شرق به دیگر نقاط کشور بود پس از واکاوی‌های اطلاعاتی و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6097528

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