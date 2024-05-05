۴۷ هزار آمپول قاچاق در تبریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش آمپول‌های قاچاق در تبریز، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل نگهداری آمپول‌ها اعزام شده و در بازرسی از محل، تعداد ۴۷ هزار و ۴۹۰ عدد انواع آمپول تزریقی قاچاق را کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.

محمدی، مبارزه با قاچاق را یکی از مهمترین مأموریت‌های مجموعه انتظامی قلمداد کرد و گفت: امروزه تنگ شدن عرصه برای فعالیت قاچاقچیان به واسطه تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس است و شهروندان در صورت مشاهده موضوعات مشابه، مراتب را به ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی و ۱۱۰ سامانه فوریت‌های پلیس و سامانه ۱۹۷ جهت رسیدگی گزارش کنند.