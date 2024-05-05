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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۴۷

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:

۴۷ هزار آمپول قاچاق در تبریز کشف شد

۴۷ هزار آمپول قاچاق در تبریز کشف شد

تبریز-فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف بیش از ۴۷ هزار عدد انواع آمپول قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش آمپول‌های قاچاق در تبریز، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل نگهداری آمپول‌ها اعزام شده و در بازرسی از محل، تعداد ۴۷ هزار و ۴۹۰ عدد انواع آمپول تزریقی قاچاق را کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.

محمدی، مبارزه با قاچاق را یکی از مهمترین مأموریت‌های مجموعه انتظامی قلمداد کرد و گفت: امروزه تنگ شدن عرصه برای فعالیت قاچاقچیان به واسطه تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس است و شهروندان در صورت مشاهده موضوعات مشابه، مراتب را به ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی و ۱۱۰ سامانه فوریت‌های پلیس و سامانه ۱۹۷ جهت رسیدگی گزارش کنند.

کد مطلب 6097643

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