۴۷ هزار آمپول قاچاق در تبریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش آمپولهای قاچاق در تبریز، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل نگهداری آمپولها اعزام شده و در بازرسی از محل، تعداد ۴۷ هزار و ۴۹۰ عدد انواع آمپول تزریقی قاچاق را کشف کردند.
وی با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.
محمدی، مبارزه با قاچاق را یکی از مهمترین مأموریتهای مجموعه انتظامی قلمداد کرد و گفت: امروزه تنگ شدن عرصه برای فعالیت قاچاقچیان به واسطه تلاشهای شبانهروزی پلیس است و شهروندان در صورت مشاهده موضوعات مشابه، مراتب را به ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی و ۱۱۰ سامانه فوریتهای پلیس و سامانه ۱۹۷ جهت رسیدگی گزارش کنند.
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