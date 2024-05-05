به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) و گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند که ۴ تَن از مبارزان این گردان‌ها طی یورش دیروز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «دیرالغصون» در شمال طولکرم واقع در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند.

گردان‌های قسام در بیانیه خود تأیید کرد که در جریان این یورش ۱۵ ساعته نظامیان صهیونیست، «علاء أدیب شریتح» فرمانده گردان‌های قسام در طولکرم، «تامر عبد الرحمن فقها» یکی از مجریان عملیات‌های «بیت لید» و «نبی الیاس»، «عدنان تیسیر سماره» از مبارزان قسام و «آسال بشیر بدران» از مبارزان فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

گردان‌های قدس نیز در بیانیه خود در این باره اعلام کرد که در یورش دیروز نظامیان صهیونیست به دیر الغصون «اسال بشیر توفیق بدران أبو إحسان» از مبارزان گردان‌های قدس و «علاء أدیب شریتح»، «تامر عبد الرحمن فقها» و «عدنان تیسیر سماره» از مبارزان گردان‌های قسام به شهادت رسیده‌اند.

گفتنی است نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ظهر دیروز پس از بیش از ۱۵ ساعت تخریب و محاصره خانه‌ای در منطقه «دیر الغصون» در شمال طولکرم، از این منطقه عقب‌نشینی کردند.

برخی منابع گزارش داده بودند که ۳ مبارز فلسطینی در جریان این یورش نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند و در جنایتی وحشیانه پیکر یکی از این مبارزان نیز از سوی نظامیان صهیونیست سوزانده شده است.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی چند زخمی و احتمالاً شهید را از منطقه‌های پیرامونی این خانه محاصره‌شده به یک خودرو نظامی منتقل کرده‌اند.