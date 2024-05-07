به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در سی و دومین همایش بین‌المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی اراک اظهار کرد: مهندسان مکانیک باید در راستای رفع معضلات آب و هوا تدابیر ویژه ای بیندیشند و اصلاح الگوی بهینه مصرف انرژی مورد توجه ویژه آحاد جامعه قرار گیرد.

وزیر صمت با بیان اینکه ۹۳ هزار مگاوات نیروگاه در کشور وجود دارد که در هیچ جای دنیا وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه جز پرمصرف‌ترین کشورها در حوزه انرژی هستیم باید جلوگیری از هدر رفت این انرژی صرفه جویی در دستور کار قرار گیرد همچنین انتظار است مهندسان مکانیک ایده‌هایی را در جهت کاهش مصرف ارائه کنند تا شهر اراک و سایر شهرها به شهر پاک تبدیل شوند.

علی آبادی گفت: اکنون به عنوان کشور صاحب فناوری در دنیا شناخته شده‌ایم اما با وجود همه توانایی‌ها در بخش‌هایی مورد انتقاد قرار داریم.

وی با اشاره به کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی افزود: این کنسرسیوم ظرفیت مناسبی است و در راستای تحقق شعار «جهش تولید یا مشارکت مردم» باید مردم و سرمایه‌های خرد خود را در این راستا وارد کنند.

علی آبادی با تاکید بر برقی شدن اتوبوس و تاکسی‌ها در شهر اراک افزود: فرایند برقی شدن برگشت پذیر است و هزینه کمتری نیز نسبت به سوخت به همراه خواهد داشت و باید اذعان داشت سال ۱۳۴۶ نخستین خودروها برقی بوده‌اند که اکنون باید مزیت‌های این مهم به اثبات برسد.

وی ذخیره سازی انرژی را یکی از اهداف برشمرد و گفت: کاهش تولید آلودگی در سطح شهر باید به عنوان برنامه در اراک و سایر شهرها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صمت با اشاره به شعار سال بیان کرد: جهش تولید تنها با مشارکت مردم و ایجاد جذابیت در این امر محقق می‌شود که تاکنون گام‌های مؤثری برداشته شده اما باید تمام موانع را از پیش رو برداشت.

هوش انسانی باید بر هوش مصنوعی غلبه شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر شرکتی که از مسیر خلاقیت و مهندسی توانست کالا تولید و صادر کند، ارز تولید شده از آن شرکت گرفته نمی‌شود.

علی آبادی در خصوص این کنفرانس بین المللی گفت: انجمن مهندسی مکانیک از قدیمی ترین و بزرگترین انجمن‌های کشور است و در تلاش است چهره واقعی از مهندسان را عرضه کند که محصولی بسیار باارزش است.

وزیر صمت با اشاره به اینکه هوش انسانی باید بر هوش مصنوعی غلبه شود، گفت: مهندسی مکانیک در ترکیب با سایر علوم امروز جلوه‌های تازه ای را خلق کرده و زمان آن رسیده که یک گام به جلو حرکت کنیم و با هوش انسانی ارتباط لازم را برقرار کنیم.

علی آبادی تاکید کرد: زمانی که دنیا تصور می‌کرد کسی نمی‌تواند با ما ارتباط برقرار کند و در برهه زمانی خاص قرار داشتیم با وجود ۳۸۰۰ متقاضی، ۲۲۰۰ بازرگان در کشور پذیرفته شدند.

۴۲۳ مقاله در این کنفرانس بین المللی پذیرفته شد

وی گفت: ۶۸۹ مقاله به این کنفرانس ارسال شده که ۴۲۳ مقاله با داوری بیش از ۸۵۰ نفر و ۹۴ دبیر تخصصی پذیرفته شده است و بیشترین مقاله‌ها در حوزه ترمو مکانیک و انتقال حرارت، ارائه شده است.

وزیر صمت افزود: در حاشیه این کنفرانس ۷ نشست تخصصی و ۴ کارگاه آموزشی و سخنرانی ۵ سخنران کلیدی و بازدیدهای تخصصی صورت خواهد گرفت.

کنسرسیوم توسعه اقتصادی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد.

استاندار مرکزی نیز در این آئین بیان کرد: کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و توسعه اقتصادی در این شکل گرفته و سازوکارهای آن به زودی اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود.

فرزاد مخلص‌الائمه بیان کرد: اقشار مختلف مردم و هر فردی که توانایی کمک به توسعه اقتصادی را داشته باشد، می‌تواند در این کنسرسیوم حضور یابد.