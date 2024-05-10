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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۴

معاون هلال‌احمر گلستان:

واژگونی کوئیک در مراوه تپه یک فوتی بر جا گذاشت

واژگونی کوئیک در مراوه تپه یک فوتی بر جا گذاشت

مراوه تپه- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از واژگونی کوئیک در مراوه تپه خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر فوت شد.

رضا حاجیلری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محور مراوه تپه به اینچه برون - روستای قلاق پورته یک دستگاه کوئیک واژگون شد.

وی تعداد کل افراد حادثه دیده را پنج نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد حادثه دیده چهار نفر مصدوم و یک نفر در صحنه فوت شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برای نجات جان این افراد یک گروه دو نفره به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: خانم ۳۴ ساله توسط هلال احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبد انتقال داده شد آقا ۶۳ ساله با رضایت شخصی از رفتن مراکز درمانی امتناع کرد.

حاجیلری اظهار کرد: دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس انتقال داده شدند و متوفی خانم ۶۲ ساله تحویل عوامل مرزبانی شد.

کد مطلب 6102441

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