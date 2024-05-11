به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت حیدری‌زاده ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، با بیان اینکه شهر سرابله در مسیر تردد زائران اربعین حسینی قرار دارد، گفت: باید تمام تمهیدات لازم در مسیر رفت و برگشت اربعین حسینی در سراسر استان اندیشیده شود.

ی افزود: با توجه به گرمای تابستان و حضور خیل عظیم زائران حسینی تلاش می‌کنیم از قبل آمادگی‌های لازم را در خصوص گرمازدگی‌های احتمالی داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه با اشاره به اهمیت سنجه‌های اعتبار بخشی، تصریح کرد: کلیه مراکز درمانی سطح استان باید در راستای سنجه‌های اعتبار بخشی گام بردارند و از هیچ کوششی دریغ نکنند.

حیدری‌زاده ضمن بازدید از محل نصب دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار لازم، اقدامات اولیه در جهت نصب و راه‌اندازی صورت خواهد گرفت.