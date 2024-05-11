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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۱۸

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

سی‌تی اسکن بیمارستان امام علی (ع) سرابله راه‌اندازی می‌شود

سی‌تی اسکن بیمارستان امام علی (ع) سرابله راه‌اندازی می‌شود

ایلام-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: سی‌تی اسکن بیمارستان امام علی (ع) سرابله راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت حیدری‌زاده ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، با بیان اینکه شهر سرابله در مسیر تردد زائران اربعین حسینی قرار دارد، گفت: باید تمام تمهیدات لازم در مسیر رفت و برگشت اربعین حسینی در سراسر استان اندیشیده شود.

ی افزود: با توجه به گرمای تابستان و حضور خیل عظیم زائران حسینی تلاش می‌کنیم از قبل آمادگی‌های لازم را در خصوص گرمازدگی‌های احتمالی داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه با اشاره به اهمیت سنجه‌های اعتبار بخشی، تصریح کرد: کلیه مراکز درمانی سطح استان باید در راستای سنجه‌های اعتبار بخشی گام بردارند و از هیچ کوششی دریغ نکنند.

حیدری‌زاده ضمن بازدید از محل نصب دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار لازم، اقدامات اولیه در جهت نصب و راه‌اندازی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6102718

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