به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت حیدریزاده ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان، با بیان اینکه شهر سرابله در مسیر تردد زائران اربعین حسینی قرار دارد، گفت: باید تمام تمهیدات لازم در مسیر رفت و برگشت اربعین حسینی در سراسر استان اندیشیده شود.
ی افزود: با توجه به گرمای تابستان و حضور خیل عظیم زائران حسینی تلاش میکنیم از قبل آمادگیهای لازم را در خصوص گرمازدگیهای احتمالی داشته باشیم.
سرپرست دانشگاه با اشاره به اهمیت سنجههای اعتبار بخشی، تصریح کرد: کلیه مراکز درمانی سطح استان باید در راستای سنجههای اعتبار بخشی گام بردارند و از هیچ کوششی دریغ نکنند.
حیدریزاده ضمن بازدید از محل نصب دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار لازم، اقدامات اولیه در جهت نصب و راهاندازی صورت خواهد گرفت.
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