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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۴

هشدار هواشناسی؛ خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در پی تشدید بارش‌ها

هشدار هواشناسی؛ خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در پی تشدید بارش‌ها

بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی با ورود سامانه جدید بارشی از فردا، اٌفت اندک دما تداوم بارندگی تا پایان هفته پیش‌رو پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سامانه بارشی جدید از فردا یکشنبه (۲۳ اردیبهشت)، نواحی شمال‌غرب، غرب، سواحل دریای خزر بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی؛ این بارش‌ها ابتدا با افت جزئی دما همراه خواهند بود و تا پایان هفته همچنان تداوم خواهند داشت که شدت بارش‌ها در استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و مازندران فرا خواهد گرفت.

اما از پایان هفته، موج سرد عٌمق بیشتری گرفته و هوای سرد رو تا جنوب کشور نیز روانه می‌کند، همزمان با این افت دما بارش برف در ارتفاعات نوار شمالی و همچنین تشدید بارش‌ها رو در نوار شمالی، شمال‌غرب و شمال‌شرق خواهیم داشت.

کد مطلب 6103048
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      108 14
      پاسخ
      الهی شکر . 🙏کاش همیشه بارون بیاد
      • سربازان آتیش به اختیار IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
        0 0
        بعداً از گرسنگی میمیری وقتی محصولات بر اثر آب زیاد ازبین برن
      • فاطمه IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
        3 0
        الهی شکر
    • فاطمه برتر IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکر بابت تمامی نعمات شکر بابت باران رحمت الهی
    • دوید بکهام IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر زنجان هم هست
    • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اینطوری محصولات کشاورزی نابود میش در اوخر اردیبهشت برف بیاد
    • ایرانی DE ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خداونداااااا شکرتتتتتتتتتت
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شکر باران نعمت است
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      محصولات کشاورزی بایدسرمابزنه تاکمی قیمت واقعی برای کشاورزروشن بشه
    • حسین IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بدبخت شدیم رفت اون ازپارسالمون اینم ازامسال خداهم ماروفراموش کرده
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      امسال دعوا بین تابستان و زمستان شده زمستان نمیخواهد تابستان بشه بخاطر این جنگ بین این دو هنوز وجود داره 😂😂
    • ناشناس افغان IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      یا الله هزاران هزار کرور شکر به درگاهت
    • IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      هرجا خنک بشه این بندرعباس جهنم دره خنک نمیشه زمستونش بخاری نداریم چ برسه ب الان.... جانم شهرودیارم مازندران.... خدایا خودت نظری کن برگردم ب شهرم
      • کبریا IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
        0 0
        الهی آمین زود برگردی مازرون
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      الهی شکر
    • محسن US ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چقد هم خوب بزار بیاد الان هرچقد بارون بیاد خوبه
      • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
        0 0
        شمال هم هواش شرجی خیلی هوای بدی داره بهترین آب هوا فقط در غرب کشور شهرهای کرد نشین سنندج کرمانشاه ارومیه و ایلام این ۴استان کرد زبان بهترین آب هوا رو دارن

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