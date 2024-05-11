به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سامانه بارشی جدید از فردا یکشنبه (۲۳ اردیبهشت)، نواحی شمالغرب، غرب، سواحل دریای خزر بارشها پیشبینی میشود.
بر اساس آخرین اطلاعات هواشناسی؛ این بارشها ابتدا با افت جزئی دما همراه خواهند بود و تا پایان هفته همچنان تداوم خواهند داشت که شدت بارشها در استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و مازندران فرا خواهد گرفت.
اما از پایان هفته، موج سرد عٌمق بیشتری گرفته و هوای سرد رو تا جنوب کشور نیز روانه میکند، همزمان با این افت دما بارش برف در ارتفاعات نوار شمالی و همچنین تشدید بارشها رو در نوار شمالی، شمالغرب و شمالشرق خواهیم داشت.
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