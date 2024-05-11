به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی مردمی نهضت پیشرفت بانوان بهمنظور هویتبخشی و هدایت ظرفیتهای بیبدیل دختران ایران اسلامی در مسیر حل مسائل اساسی کشور جشن بزرگ «فردامون» را با همکاری وزرات آموزش و پرورش، شهرداری تهران، سازمان تبلیغات، بانک ملی و اتحادیه انجمن اسلامی، بسیج دانش آموزی و کانونهای فرهنگی مساجد برگزار میکند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران، کبری خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری و مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران از مسؤولان شرکتکننده در این جشن هستند.
این آئین که سرآغاز طرحی ادامهدار با هدف شکلگیری گروههای دوستانه دخترانه با محور فعالیتهای علمی، تخصصی، فرهنگی و ورزشی است، با حضور مسؤولین و جمع کثیری از دختران آینده ساز کشور از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل ورزشگاه شهید شیرودی برگزار میشود.
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