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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۲

معاون سیاسی استاندار بوشهر:

بوشهر از نظر سیاسی و اقتصادی از استان‌های شاخص و تأثیرگذار است

بوشهر از نظر سیاسی و اقتصادی از استان‌های شاخص و تأثیرگذار است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از استان‌های شاخص و تأثیرگذار کشور است .

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر شنبه در نشست با گروهی از استادان و دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) در بوشهر با گرامیداشت دهه کرامت به ویژگی‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز استان‌های شاخص و تأثیرگذار کشور است و با وجود موقعیت استراتژیک، از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: با درایت استاندار بوشهر، اعضای شورای تأمین و وحدت و همدلی بی نظیر مردم استان در حال حاضر هیچ مشکل خاصی از نظر سیاسی و امنیتی در استان نداریم و در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی نیز این استان از مهم‌ترین قطب‌های کشور به شمار می‌رود.

وی ارتش جمهوری اسلامی را به عنوان نیرویی ولایت مدار، متعهد و متدین دارای ظرفیت‌های ممتاز ارزشی، تدافعی، نوآور، پیشرو برشمرد و افزود: در همین راستا ایجاد خلاقیت بالای فردی و جمعی و اهمیت کادر سازی نخبگانی در این نیرو مورد تاکید است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در ادامه به تشریح اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و همچنین تبیین تهدیدها و فرصت‌های این استان پرداخت و دانشجویان در این دیدار با معابر مواصلاتی و جغرافیای سیاسی این استان آشنا شدند.

در این نشست تعدادی از دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به بیان سوالاتی در رابطه با استان بوشهر پرداختند که معاون استاندار به آنها پاسخ داد.

کد مطلب 6103120

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