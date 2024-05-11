به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی امامجمعه و سید محمد آقامیری استاندار قم با صدور پیامی مشترک از میزبانی شایسته مردم از رئیسجمهور و هیئت همراه در سفر به قم تشکر کردند.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسمهتعالی
میزبانی شایسته و استقبال گرم و پرشور مردم بصیر و ولایتمدار خاستگاه جهاد و اجتهاد از ریاست محترم جمهور و یاران جهادی ایشان در دومین دور سفر استانی دولت سیزدهم به استان قم، جلوههای زیبا و کمنظیری از اتحاد، همدلی و پیوند عمیق بین مردم و کارگزاران و دولتمردان نظام مقدس اسلامی را به نمایش گذاشت.
این سفر پرخیر و برکت که همزمان با ایام سراسر نور و سرور دهه کرامت و در سالروز ولادت باسعادت کریمه آل رسول حضرت فاطمه معصومه (س) انجام شد، دستاوردهای ارزشمندی را برای شتاببخشی به روند توسعه و پیشرفت استان به همراه داشت و امید به باز شدن گرههای کور چندین ساله از طرحهای بزرگی همانند مونوریل و فرودگاه را در دلها زنده کرد.
اینجانبان ضمن تشکر ویژه از سردار جبهه خدمت حضرت آیتالله رئیسی و هیئت همراه، لازم میدانیم از مهماننوازی و حضور قدرشناسانه آحاد مردم شریف استان بهویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، علما و مراجع بزرگوار، طلاب و روحانیون معزز، جوانان، نخبگان، اهالی محترم رسانه و خبرنگاران خاصه مدیریت و عوامل مختلف رسانه ملی و شبکه استانی نور بابت اطلاعرسانی و پوشش خبری این سفر و دیگر عوامل و دستاندرکاران میزبانی استان در بخشهای گوناگون تقدیر و تشکر نمائیم.
امید است به یاری خداوند متعال، دستاوردها و برکات این سفر با اجراییشدن مصوبات و تحقق تصمیمات اتخاذ شده موجبات رشد و شکوفایی بیشازپیش این خطه مقدس را فراهم نماید.
سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلاماللهعلیها و امامجمعه قم
سید محمد آقامیری استاندار قم
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