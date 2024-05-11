بازگشت باد و باران به پایتخت/کنار رودها اتراق نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر شنبه از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید از فردا یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه تا روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه خبر داد.

یزدی مهر با بیان اینکه فعالیت متناوب سامانه بارشی و ناپایداری‌های محلی از ظهر فردا آغاز و تا پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد گفت: بر اساس هشدار هواشناسی، مناطق شمالی و غربی به ویژه ارتفاعات استان تهران، مناطق اثر این سامانه خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در خصوص تردد خودروها به ویژه در مسیرهای کوهستانی هشدار داد و عنوان کرد: کوهنوردان از صعود به ارتفاعات بالادست خودداری کنند و مردم عزیز نیز از توقف در بستر مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها بپرهیزند.

وی در خصوص پاک سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و نهرها نیز هشدار داد. یزدی مهر با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید تا خیلی شدید از ظهر یک شنبه تا پایان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه نیز بیان کرد: این مخاطره در همه مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان مورد انتظار است و در این خصوص احتمال کاهش کیفیت هوا و خطر شکستن درختان کهنسال و آسیب به نهال‌ها وجود دارد و توصیه اکید مدیریت بحران اتخاذ تمهیدات لازم در این زمینه است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در رابطه با احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و عدم تردد در کنار سازه‌های نیمه کاره نیز هشدار داد و بیان کرد: ذینفعان از استحکام سازه‌های موقت و سست، مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی مطمئن شده و افراد از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک بپرهیزند.