سند تک برگ موزه چهارفصل اراک صادر شد

بهگزارش خبرگزاری مهر، آرش مشعشعی اظهار کرد: در راستای ساماندهی اسناد مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی در سطح استان، تکبرگ کردن سندتک برگ و ساماندهی آنها دستور کار ویژه این ارگان قرار گرفته است.
مسؤول امور حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: سند ششدانگ حمام و موزه تاریخی چهارفصل اراک با پیگیریهای فراوان اداره حقوقی سند تک برگ دولتی بنفش رنگ آن به نام این وزارتخانه و ادارهکل استان مرکزی صادر شد.
مشعشعی گفت: این اقدام با هدف تعیین وضعیت دقیق مالکیت بناهای تاریخی و عرصه و حریم انجام شد چرا که با توجه به دستورالعملها، باید تمام اسناد دفترچهای مالکیت اراضی به اسناد تک برگی بدل شود.
مسؤول امور حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با تاکید بر اینکه تا کنون سند ۲۶ بنای تاریخی استان مرکزی تک برگی شدهاند افزود: آثار و بناهای تاریخی با اهدافی چون آزادسازی حریمهای آثار ملی و جهانی، حفاظت و یا مرمت آنها به مالکیت میراثفرهنگی در می آیند.
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