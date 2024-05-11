سند تک برگ موزه چهارفصل اراک صادر شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، آرش مشعشعی اظهار کرد: در راستای ساماندهی اسناد مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی در سطح استان، تک‎برگ کردن سندتک برگ و ساماندهی آنها دستور کار ویژه این ارگان قرار گرفته است.

مسؤول امور حقوقی و املاک اداره‎کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: سند شش‌دانگ حمام و موزه تاریخی چهارفصل اراک با پیگیری‌های فراوان اداره حقوقی سند تک برگ دولتی بنفش رنگ آن به نام این وزارتخانه و اداره‌کل استان مرکزی صادر شد.

مشعشعی گفت: این اقدام با هدف تعیین وضعیت دقیق مالکیت بناهای تاریخی و عرصه و حریم انجام شد چرا که با توجه به دستورالعمل‌ها، باید تمام اسناد دفترچه‌ای مالکیت اراضی به اسناد تک برگی بدل شود.

مسؤول امور حقوقی و املاک اداره‎کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تاکید بر اینکه تا کنون سند ۲۶ بنای تاریخی استان مرکزی تک برگی شده‌اند افزود: آثار و بناهای تاریخی با اهدافی چون آزادسازی حریم‌های آثار ملی و جهانی، حفاظت و یا مرمت آن‌ها به مالکیت میراث‌فرهنگی در می آیند.