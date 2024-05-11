  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۰۳

امیر واحدی:

نظام جمهوری اسلامی افسر متعهد و متخصص می‌خواهد

نظام جمهوری اسلامی افسر متعهد و متخصص می‌خواهد

فرمانده نیروی هوایی ارتش خطاب به دانشجویان افسری گفت: آینده ارتش و ایران دست شما جوانان است و نظام جمهوری اسلامی افسری می‌خواهد که دو بال تخصص و تعهد داشته باشد که این دو در گرو ایمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش که به منظور آموزش دروس رزمی و مشق آزادگی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده بودند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی در پایگاه شکاری وحدتی گفت: در روزهای اول جنگ تحمیلی این نیروی هوایی قهرمان بود که با تقدیم شهدای بزرگ وارد میدان شد و برای دفاع از اسلام، کیان اسلامی و شرف ایرانی با نیروهای تا بن مسلح رژیم بعث جنگید.

وی افزود: پایگاه وحدتی پایگاهی بود که دستور تخلیه آن در زمان جنگ صادر شده بود ولی دلیر مردان آن زمان که جان در کف اخلاص داشتند تا قطره آخر خون ایستادند و با اقتدار و شجاعت جنگیدند.

امیر واحدی با اشاره به سختی‌های نبرد در زمان دفاع مقدس اظهار کرد: در زمان دفاع مقدس کارکنان نیروی هوایی ارتش برای تسریع و سرعت بخشیدن به پرواز پرنده‌ها، بمب‌ها را روی دوش می‌گذاشتند و در سریع‌ترین زمان ممکن هواپیماها را مسلح و آماده نبرد و عملیات می‌کردند.

وی در پایان خطاب به دانشجویان تصریح کرد: آینده ارتش و ایران اسلامی دست شما جوانان است و نظام جمهوری اسلامی افسری می‌خواهد که دو بال تخصص و تعهد داشته باشد که این دو بال در گرو ایمان و اعتقاد قوی است.

کد مطلب 6103305
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها