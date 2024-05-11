به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش که به منظور آموزش دروس رزمی و مشق آزادگی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده بودند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی در پایگاه شکاری وحدتی گفت: در روزهای اول جنگ تحمیلی این نیروی هوایی قهرمان بود که با تقدیم شهدای بزرگ وارد میدان شد و برای دفاع از اسلام، کیان اسلامی و شرف ایرانی با نیروهای تا بن مسلح رژیم بعث جنگید.
وی افزود: پایگاه وحدتی پایگاهی بود که دستور تخلیه آن در زمان جنگ صادر شده بود ولی دلیر مردان آن زمان که جان در کف اخلاص داشتند تا قطره آخر خون ایستادند و با اقتدار و شجاعت جنگیدند.
امیر واحدی با اشاره به سختیهای نبرد در زمان دفاع مقدس اظهار کرد: در زمان دفاع مقدس کارکنان نیروی هوایی ارتش برای تسریع و سرعت بخشیدن به پرواز پرندهها، بمبها را روی دوش میگذاشتند و در سریعترین زمان ممکن هواپیماها را مسلح و آماده نبرد و عملیات میکردند.
وی در پایان خطاب به دانشجویان تصریح کرد: آینده ارتش و ایران اسلامی دست شما جوانان است و نظام جمهوری اسلامی افسری میخواهد که دو بال تخصص و تعهد داشته باشد که این دو بال در گرو ایمان و اعتقاد قوی است.
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