«یوکوهاما» به قهرمانی در آسیا نزدیک شد/ امید العین به دیدار برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال یوکوهاما مارینوس ژاپن و العین امارات امروز شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ بازی رفت دیدار نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را به میزبانی یوکوهاما برگزار کردند که این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک به سود یوکوهاما به پایان رسید.
العین با هدایت «هرنان کرسپو» در مرحله نیمه نهایی موفق شده بود از سد تیم قدرتمند الهلال عبور کند و در این دیدار هم شروع خوبی از خود به نمایش گذاشت و در دقیقه ۱۲ «البلوشی» موفق شد گل نخست را برای این تیم اماراتی به ثمر برساند تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.
اما یوکوهاما که هدایتش را «هری کیول» برعهده دارد نمیخواست با یک شکست خانگی راهی امارات شود به حملات خود ادامه داد تا اینکه در دقیقه ۷۲ تلاشهای این تیم ثمر داد و «اوناکا» توانست با یک ضربه سر بازی را به تساوی بکشاند.
در ادامه هم این بازیکنان یوکوهاما بودند که میخواستند به برتری برسند تا اینکه در دقیقه ۸۶ «واتانابه» موفق شد گل دوم را هم به ثمر برساند تا این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود یوکوهاما به پایان برسد و العین برای کسب عنوان قهرمانی به دیدار برگشت در امارات امیدوار باشد.
دیدار برگشت ۵ خرداد به میزبانی العین برگزار خواهد شد تا تکلیف قهرمان لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۳ مشخص شود.
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