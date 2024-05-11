شجاعی: از نتیجه بازی با پرسپولیس خوشحال نیستم/ اوسمار لطف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های هوادار و پرسپولیس به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر به سود سرخپوشان پایتخت به پایان رسید.

مسعود شجاعی سرمربی تیم هوادار در کنفرانس خبری پس از این بازی گفت: از نتیجه بازی خوشحال نیستیم و بعد از هر شکست خستگی بازی به تن می‌ماند. فکر می‌کنم در مدت کوتاهی که داشتیم کارهایی که در آنالیز نقاط ضعف و قوت پرسپولیس انجام دادیم عملی شد.

وی ادامه داد: اما به دلیل فشاری که پرسپولیس روی ما وارد می‌کرد در دقایقی از بازی کنترل کار از دست ما خارج می‌شد. معتقدم در این بازی حق ما باخت نبود و می‌توانستیم بازی را مساوی کنیم و حتی ببریم. وظیفه من و همکاران من این است که بازیکنان تیم را به خودباوری برسانیم و باور کنند که در هر بازی می‌توانند به برتری برسند.

شجاعی در واکنش به اظهار نظر اوسمار که تیم هوادار را با یکی از باشگاه‌های مطرح برزیل مقایسه کرده بود گفت: ایشان لطف دارند. نارضایتی من از تیمم به خاطر نتیجه است و از سبک بازی تیم رضایت دارم. کاستی‌ها و ایراداتی هم داشتیم که باید برطرف کنیم. کارهایی که در چند ماه اخیر انجام دادیم رضایت بخش بوده است و از بازیکنانم تشکر می‌کنم. اختلاف ما با پرسپولیس در یک سری جزئیات است که باید آنها را هم برطرف کنیم.

وی در خصوص موقعیت‌هایی که پرسپولیس در این بازی به دست آورد گفت: با توجه به سبکی که ما بازی می‌کنیم برخی ایرادات در خط دفاعی طبیعی است که اگر زمان بیشتری داشته باشیم همین مشکلات را هم برطرف خواهیم کرد. در تمام دنیا تیم‌هایی که با سیستم باز بازی می‌کنند ممکن است در خط دفاعی مشکلاتی داشته باشند.

شجاعی در خصوص مصدومیت علیرضا حقیقی گفت: حقیقی تا زمانی که در بازی بود عالی بازی کرد. در تمرین دیروز دچار آسیب دیدگی شد اما با اقداماتی که انجام داد و با توجه به علاقه‌ای که برای حضور در این بازی داشت توانست با کمک مسکن و تزریق، خود را به بازی برساند. برای ما سلامت بازیکنان مهم‌تر از هر چیزی است.

سرمربی هوادار در خصوص حضور آرشا شکوری در بازی هم گفت: آرشا شکوری بازی قابل قبول و با اعتماد به نفسی انجام داد و این بازی شانس بزرگی برای او بود که بتواند خودش را محک بزند و در آینده به ما و به فوتبال ایران کمک بیشتری کند.