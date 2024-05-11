کردستان ۶ دهم درصد منابع بانکی را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در دیدار رئیس فدراسیون جودو اظهار کرد: استعدادهای بسیار خوبی در زمینه جودو در کردستان وجود دارد که می‌توانند، در رقابت‌های ملی و جهانی افتخارآمیز باشند.

وی افزود: در رشته جودو در استان تلاش‌های زیادی انجام شده است و باید این زحمات برای موفقیت‌های بیشتر تداوم داشته باشد.

استاندار کردستان تصریح کرد: هیأت جودو خدمات بسیار خوبی به این ورزش در استان داشته و ما نیز تمام تلاش خود را برای حمایت از این هیأت به‌کار می‌گیریم.

وی به خودداری آرش میراسماعیلی در رقابت با ورزشکار رژیم صهیونیستی در سال ۸۳ اشاره کرد و افزود: این عمل کار بسیار ارزشمندی بود و عزت شما ناشی از همان حرکت افتخارآفرین است.

زارعی کوشا تصریح کرد: خودداری شما از رقابت با حریف اسرائیلی نماد مبارزه با رژیم صهیونیستی شد و امروز همه به حقانیت کار شما ایمان آورده‌اند.

وی اذعان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مایه رسوایی این رژیم در جهان است و شما از حق خود برای قهرمانی گذاشتید تا به رژیم صهیونیستی مشروعیت ندهید.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش به پایین بودن منابع بانکی استان‌های زاگرس‌نشین به ویژه کردستان اشاره کرد و گفت: این استان ۶ دهم درصد منابع بانکی را در اختیار دارد که ناچیز است و باید افزایش یابد.

گفتنی است؛ «آرش میراسماعیلی» رئیس فدراسیون جودو روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای حضور مجمع عمومی و سالیانه هیأت جودو کردستان به این استان سفر کرد و همراه با مدیرکل و معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان کردستان و رئیس هیأت جودو استان با اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان دیدار کرد.