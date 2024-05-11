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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۳۵

افشای ژنرال بازنشسته صهیونیستی از اهداف پشت پرده اشغال رفح؛

سقوط نتانیاهو ازقدرت جدی است/اشغال رفح برای بقا درقدرت وسیاسی است

سقوط نتانیاهو ازقدرت جدی است/اشغال رفح برای بقا درقدرت وسیاسی است

یک ژنرال بازنشسته نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هدف سران کابینه جنگ در لشکرکشی به رفح را ماهیتی «سیاسی»و جلوگیری از سقوط کابینه نتانیاهو و کسب زمان بیشتر برای ابقا در قدرت خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ژنرال سابق نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل با انتقاد از تصمیم کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در گسترش عملیات نظامی در رفح در جنوب غزه اذعان کرد که عملیات در رفح «سیاسی» است و شورای جنگ این رژیم خطوط قرمز نظامی را زیر پا گذاشته‌اند.

پایگاه خبری المیادین روز شنبه به نقل از رسانه‌های صهیونیستی گزارش داد که «گادی چمنی» ژنرال بازنشسته نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در تحلیلی از شرایط نبرد در جنوب غزه در گفت‌وگو با رسانه عبری «i24 news» اعلام کرد که عملیات اسرائیل در رفح ماهیتی سیاسی دارد و هدف از آن جلوگیری از سقوط کابینه نتانیاهو و کسب زمان بیشتر برای عمر سیاسی سران این رژیم در قدرت است.

این فرمانده سابق میدانی در عملیات‌های زمینی ضد مقاومت در غزه تصریح کرد که علت لشکرکشی ارتش به رفح به تهدیدات ایتمار بن گویر و بتزائیل سموتریچ، ارتباط دارد، زیرا آنان بارها کابینه را تهدید کرده‌اند که در صورت عدم عملیات نظامی در رفح، کابینه را منحل خواهند کرد.

این ژنرال صهیونیستی به رسانه عبری گفت: اعزام نظامیان به رفح با هدفی سیاسی و برای مصالح شخصی و سیاسی سران کابینه انجام گرفته و این امر، بمثابه عبور از خطوط قرمز نظامی است، چرا که هیچ منطقی در ورای نحوه ساماندهی عملیات در رفح وجود ندارد.

فرمانده سابق نیروهای میدانی در غزه تصریح کرد که هرچه اوضاع جنگ پیچیده و دشوار بوده، اعضای تندرو شورای جنگ نیز به تشدید آن با حمایت خود کمک کرده‌اند و برای مثال، یکی از فرصت‌هایی و سناریوهایی که سموتریچ برای آن لحظه شماری می‌کند تا طرح خود را عملیاتی کند، کوچاندن اجباری عرب‌ها (آوارگان فلسطینی) از رفح است.

کد مطلب 6103654

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      0 0
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      از این اسرائیل باس ترسید همرو میخواد درد منه ،سریع فیش
    • حیدر سهیلی اصفهانی IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      0 0
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      از کرامات پیر ما عجب است، مشت خود باز کرد و گفت: وجب است.

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