نوزاد زنجانی در آمبولانس متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش تقی لو گفت: صبح امروز کارشناسان اورژانس استان برای امدادرسانی به مادر باردار روستای دهشیرعلیا در جاده دندی اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این مأموریت مادر باردار در وضعیت اورژانسی قرار داشت که اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای انتقال او به مرکز درمانی انجام شد اما به علت فرارسیدن زمان زایمان، نوزاد در آمبولانس به دنیا آمد.

رئیس اورژانس استان زنجان با بیان اینکه نوزاد پسر در سلامت کامل به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل شد، گفت: علاوه بر سلامت نوزاد، حال مادر ۳۰ ساله که فرزند چهارم او به دنیا آمد نیز خوب گزارش شده است.