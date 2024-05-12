  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲

رییس اورژانس استان زنجان:

نوزاد زنجانی در آمبولانس متولد شد

زنجان- رییس اورژانس استان زنجان گفت: نوزاد پسر در روستای دهشیرعلیا از توابع شهر دندی قبل از رسیدن به مرکز درمانی در آمبولانس متولد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش تقی لو گفت: صبح امروز کارشناسان اورژانس استان برای امدادرسانی به مادر باردار روستای دهشیرعلیا در جاده دندی اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در این مأموریت مادر باردار در وضعیت اورژانسی قرار داشت که اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای انتقال او به مرکز درمانی انجام شد اما به علت فرارسیدن زمان زایمان، نوزاد در آمبولانس به دنیا آمد.

رئیس اورژانس استان زنجان با بیان اینکه نوزاد پسر در سلامت کامل به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان منتقل شد، گفت: علاوه بر سلامت نوزاد، حال مادر ۳۰ ساله که فرزند چهارم او به دنیا آمد نیز خوب گزارش شده است.

کد خبر 6103920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها