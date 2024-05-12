سپهر توکل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های دهه مبارک کرامت، با شعار محوری با شما سربلندیم و با رمز یا فاطمه معصومه (سلام الله علیها) آغاز شد.

وی افزود: در سال جاری تمرکز ویژه‌ای روی محورهای جشن‌های خواهری برادری، جان من، جشنواره بشری، ایران جوان بمان، پویش برکت خونه، اکران فیلم، مسابقه کتابخوانی با موضوع جمعیت شده است.

معاون فرهنگی و هنری سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه‌ها در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات و همچنین اقشار بسیج اجرا می‌گردد.

وی در ادامه افزود: برنامه‌های دهه کرامت همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) شروع و با میلاد امام رضا (ع) خاتمه می‌یابد.

توکل در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های این ایام، جشنواره بشری، محافل انس با قرآن، جشن اعیاد دهه کرامت، نشست‌های روشنگری، اکران فیلم، مسابقه کتابخوانی، غبار روبی بقاع متبرکه، عطر افشانی مزار شهدا، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و … است.