به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در پنجمین جلسه قرارگاه آب شهرستان مشهد که با حضور مدیران و مسؤولان اجرایی برگزار شد، ضمن تشکر از مردم و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در مشهد اظهار کرد: هر چند بارندگی‌های اخیر حجم قابل توجه‌ای داشته است اما به دلیل اینکه آب چندانی به پشت سدها نرسیده باید همچنان پای کار اتمام پروژه‌های انتقال آب به مشهد باشیم.

فرماندار مشهد ضمن ارزیابی خوب مدیریت بارندگی و سیل روی در مناطق مختلف مشهد و بخش مرکزی این شهرستان تشریح کرد: به لطف خدا با بارندگی‌های اخیر کمی از بحران آب کاسته شد اما هنوز به شرایط سال گذشته نرسیده ایم بنابراین همچنان نیازمند مدیریت شرایط هستیم و باید به این سوال به صورت جدی پاسخ داده شود چرا با وجود حجم بارندگی‌های قابل توجه آب چندانی به پشت سدها نرسیده است و لازم است در این زمینه کار جدی کارشناسی انجام و با کسانی که در مسیر مسیل‌ها انحراف ایجاد کرده اند برخورد شود و آزاد سازی این اراضی ضروری است.

وی مردم مشهد را اصلی ترین حافظان آب مشهد عنوان کرد و گفت: بارندگی اخیر نباید این فکر را در اذهان ایجاد کند که آب به حد کافی وجود دارد پس لازم است شرکت آب و فاضلاب مشهد اطلاع رسانی کافی در خصوص شرایط منابع آبی و دعوت به صرفه جویی در مصرف آب را در دستور کار قرار دهد.

داوری مدیریت منابع آبی را از برنامه‌های لازم الاجرا و دائمی دانست و گفت: عمل به وظایف قانونی توسط دستگاه‌ها باید در دستور کار باشد و در برابر اقداماتی مانند حفر چاه غیرمجاز و احداث بند یا استخر غیر مجاز همه دستگاه‌ها با محوریت فرمانداری هماهنگ و منسجم برخورد کنند تا شاهد حفظ هر چه بیشتر منابع آبی باشیم.

فرماندار مشهد در خصوص حفظ منابع آبی روستاها خاطر نشان کرد: دهیاران و شوراهای هر روستا با توجه به اشرافی که نسبت به مناطق خود دارند به خوبی می‌توانند در زمینه حفظ منابع آبی همکاری لازم را داشته باشند تا در بهترین شرایط بتوانیم از منابع آبی روستایی بهره لازم را ببریم.

وی افزود: پروژه‌های انتقال آب به مشهد در حال انجام است اما ادامه آنها نیازمند منابع مالی است. در شهر مشهد و استان هر میزان توان مالی داشته ایم تاکنون برای پروژه‌های انتقال آب هزینه کرده ایم و تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تأمین اعتبار کشوری است.