به گزارش خبرنگار مهر، نعیم حمیدی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تیم فوتبال استقلال ملاثانی همواره در ردیف تیم‌های مدعی و با شخصیت لیگ دسته اول ایران است که علاوه بر نمایش فوتبال حرفه‌ای و ریشه دار مکتب جنوب و خوزستان، توانسته به عنوان سکوی پرتاب زمینه رشد و ارتقای بازیکنان و مربیان نام آوری در عرصه فوتبال ایران و استان باشد.

حمیدی ضمن رد فضاسازی و شایعات برخی رسانه‌ها در خصوص احتمال فروش امتیاز تیم استقلال ملاثانی اظهار کرد: متأسفانه هرگاه در آستانه یک بازی مهم به ویژه خارج استان قرار می‌گیریم برخی‌ها اقدام به طرح شایعات بی اساس با هدف تخریب روحیه کادر فنی، بازیکنان و هواداران تیم می‌کنند.

وی تصریح کرد: از همین جا اعلام می‌کنم براساس پیگیری‌ها و رایزنی‌های سید محسن موسوی زاده منتخب مردم اهواز در مجلس و با توجه به همراهی دلسوزان، به دنبال تعیین اسپانسر قوی برای استقلال ملاثانی در فصل آینده هستیم و تاکنون مذاکرات خوبی با برخی بنگاه‌های بخش خصوصی صورت گرفته است.

مدیرعامل باشگاه استقلال ملاثانی گفت: شک نکنید ما در فصل آینده با اقتدار تیم داری و در صورت مساعدت مسئولان استان جز مدعیان صعود به لیگ برتر خواهیم بود.

حمیدی افزود: استقلال ملاثانی به رغم نبود منابع مالی و عدم مساعدت قابل توجه صنایع توانسته یقه بسیاری از تیم‌های مدعی را بگیرد که نمونه آن بازی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در مقابل سپاهان بود که تحسین همه کارشناسان فوتبال و مردم استان خوزستان را برانگیخت.

مدیر عامل استقلال ملاثانی در پایان گفت: بزرگترین سرمایه تیم آبی پوش ملاثانی روحیه جنگندگی، غیرت و حمیت بازیکنان، کادر فنی، و حمایت هواداران آن است که توانسته هر حریفی را مقهور فوتبال خوزستان بکند.