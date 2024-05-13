طحان نظیف از نمایشگاه کتاب بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان چند روز پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایشگاه کتاب تهران رفت.

وی در بدو ورود به مصلای امام خمینی (ره) مورد استقبال مسئولان و برگزارکنندگان این رویداد بزرگ فرهنگی قرار گرفت و در گفتگوی با آن‌ها از روند برگزاری نمایشگاه و میزان استقبال مردم مطلع شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست از همکاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای برپایی شعب اخذ رای در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در این رویداد مهم نیز قدردانی کرد.

رونمایی از کتابی درباره پدر موشکی

سپس طحان‌نظیف وارد شبستان مصلای امام خمینی (ره) شد و ابتدا به غرفه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رفت و در گفتگو با غرفه‌داران با تازه‌ترین آثار این پژوهشگاه آشنا شد.

وی در ادامه در مراسم رونمایی از کتاب «مرد ابدی» زندگی‌نامه سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم که به قلم خانم معصومه سپهری و توسط انتشارات شهید کاظمی و خبرگزاری تسنیم منتشر شده حضور یافت و همراه با سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، د حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل سپاه و وحید جلیلی قائم‌مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما به رونمایی از این کتاب و تجلیل از پدر موشکی ایران پرداخت همچنین انتشارات صهبا دومین غرفه‌ای بود که مورد بازدید طحان‌نظیف قرار گرفت. وی در این بازدید، کتاب «روایت آخر» را مورد تورق قرار داد.

تجلیل سخنگو از مقاومت فلسطینی‌ها

این حقوقدان به غرفه فلسطین هم سری زد و در گفتگو با مسئولان این غرفه که از فلسطینی‌ها و فعالان عرصه دفاع از فلسطین و مسجدالاقصی بودند، یاد و خاطره شهدای غزه را گرامی داشت. فلسطینیان نیز به وی چفیه مقاومت اهدا کردند و آن را بر گردن وی انداختند.

سخنگوی شورای نگهبان در این غرفه با اشاره به حرکت آزادی‌خواهان جهان در کشورهای مختلف و دانشگاه‌ها، ابراز امیدواری داشت که هر چه زودتر جشن بزرگ پیروزی فلسطینیان در مسجدالاقصی برگزار شود و در آن مسجد نماز بخوانیم.

انتشارات علمی و فرهنگی نیز میزبان طحان‌نظیف بود. وی ابتدا به گفتگو با مسئولان آن انتشاراتی پرداخت و در جریان مسائل و مشکلات ناشران قرار گرفت. سپس از تازه‌ترین آثاری که توسط این انتشاراتی به چاپ رسیده، دیدن کرد.

در این غرفه کتاب «تاریخ تحلیلی جامعه‌شناسی دیوان‌سالاری» که توسط علی‌اکبر فرهنگی نوشته شده و تاکنون ۲ جلد از ۶ جلد آن منتشر شده، مورد تورق سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت.

توصیه به جوانان برای مطالعه آثار استاد مطهری

طحان‌نظیف در غرفه نشر شاهد نیز حضور یافت و با آثاری که توسط این انتشاراتی منتشر شده، آشنا شد. آثار این نشر در حوزه‌های زندگینامه داستانی، شعر - هنری، کودک و نوجوان، رمان و داستان، ترجمه، خاطره و مستند پژوهشی است.

انتشارات صدرا مرکز نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری هم مورد بازدید این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت. «اقتصاد تطبیقی»، «فطرت و تربیت»، «اسلام و مساله ملیت»، «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت»، «خطابه‌های اخلاقی» و «انحطاط و ترقی تمدن‌ها» از جمله تازه‌های نشر این انتشاراتی بود که وی از آن‌ها دیدن کرد.

طحان‌نظیف گفت: آثار استاد شهید مطهری همواره تازه، همچنان پاسخگوی نیاز و شبهات و دارای درسنامه‌ها و نکات راهبردی برای جوانان و دانشجویان است. برای تقویت اندیشه‌های بنیادین و فکری باید به آثار استاد مطهری مراجعه کرد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس به غرفه انتشارات امیرکبیر رفت که ابتدا به سوالات چند نفر از بازدیدکنندگان که در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی پاسخ داد و سپس از کتاب‌هایی همچون «مرد بی‌اسلحه»، «اصلاحات ارضی در ایران»، «آینده آمریکا» و «آمریکاشناسی» اثر پرفسور حمید مولانا و… دیدن کرد.

تاکید سخنگو بر تبلیغ کتاب‌های «روایت پیشرفت»

انتشارات راه یار غرفه دیگری بود که طحان‌نظیف در آن حضور یافت و با مسئولان و غرفه‌داران جوان به گپ و گفت پرداخت. این غرفه که فضایی متفاوت نسبت به سایر غرفه‌ها داشت، کتاب‌هایی از روایت پیشرفت، جبهه بین‌الملل انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی - تربیتی و… داشت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان پس از تورق کتاب‌های «به توان هایتک»، «سلول‌های بهاری» و «عملیات احیا» گفت: برخی از این کتاب‌ها که درباره روایت پیشرفت است به دستم رسیده اما هنوز فرصت نکرده‌ام، مطالعه کنم. این گونه کتاب‌ها باید منتشر و توسط اهالی رسانه تبلیغ شود. نوجوانان و جوانان اگر این کتاب‌ها را مطالعه کنند، هم به ایران اسلامی افتخار خواهند کرد، هم به آینده امیدوار خواهند شد و زمینه‌ای برای تلاش بیشتر آن‌ها می‌شود. البته در این خصوص هم باید به دنبال قالب‌های نو و ادبیات جذاب برای کودکان و نوجوانان بود.

وی در خصوص کتاب «مادران میدان جمهوری» هم که توسط انتشارات راه یار منتشر شده است، گفت: این کتاب روایتی مادرانه از دعوت مردم به انتخابات و مشارکت در پای صندوق‌های رای است. این کتاب را در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم خواندم و از خواندن آن لذت بردم.

طحان‌نظیف که در ششمین روز برپایی نمایشگاه کتاب به مصلای امام خمینی (ره) تهران رفته بود، از کتاب‌های انتشارات سوره مهر به خصوص آثاری که در بخش رمان و داستان و ادبیات پایداری منتشر شده، بازدید کرد.

این استاد دانشگاه گفت: «دا»، «پایی که جا ماند»، «جاده‌های سربی» و «لشکر خوبان» از جمله کتاب‌های خوب انتشارات سوره مهر است که آن‌ها را مورد مطالعه قرار داده‌ام.

«سرباز قاسم سلیمانی»؛ هدیه خط مقدم

سخنگوی شورای نگهبان از غرفه «مطاف عشق» که تولیدکننده آثاری در حوزه ایثار و شهداست، غرفه شاعران پارسی‌زبان که تولیدکننده آثار شاعران است و غرفه «منهاج علم» که تولیدکننده آثاری از عالمان دینی همچون آیت‌الله کعبی با رویکردی نو در نشر کتب علوم انسانی اسلامی است هم بازدید کرد. «فقه حقوق اساسی» و «ولایت فقیه» از جمله آثار آیت‌الله کعبی است که توسط منهاج علم، تولید شده است.

طحان‌نظیف در انتشارات خبرگزاری فارس هم حضور یافت و ضمن تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس اخبار و رویدادهای مربوط به شورای نگهبان و انتخابات، از ورود این رسانه به عرصه انتشارات قدردانی کرد.

وی به انتشارات خط مقدم که تولیدکننده آثاری در حوزه دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهداست نیز سری زد و ضمن عرض خداقوت با تولیدات این نشر آشنا شد و کتاب «سرباز قاسم سلیمانی» را از این غرفه دریافت کرد.

سخنگوی شورای نگهبان باحضور در غرفه نشر معارف هم از برخی کتاب‌های این انتشارات همچون «ستاره‌ها چیدنی نیستند» تجلیل کرد و گفت این کتاب را به تعدادی از افراد هدیه داده‌ام و هر کس که این کتاب را خوانده لذت برده است.

«بر فراز کشتزار»، «جُنگ نامه کریم»، «پشت این پنجره»، «مقتل حسینی نوجوان» و «شیر خدا علی» از جمله تازه‌های نشر معارف بود که مورد تورق و دیدن طحان‌نظیف قرار گرفت. وی همچنین در گفتگو با غرفه‌داران برای آن‌ها آرزوی موفقیت کرد.

«حقوق برنامه» تازه‌ترین کتاب سخنگو در نمایشگاه کتاب

«پژوهشکده شورای نگهبان؛ مرجع علمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» غرفه دیگری بود که طحان‌نظیف در آن حضور یافت. پژوهشکده شورای نگهبان در سال‌های گذشته فعالیت‌های چشمگیری در حوزه نشر داشته و کتاب‌های ارزشمندی به جامعه حقوقی کشور ارائه کرده است.

وی در آن غرفه در گفت و گو با مسئولان و غرفه‌داران در جریان میزان استقبال و رضایتمندی مردم از آثار پژوهشکده قرار گرفت و با تعدادی از بازدیدکنندگان این غرفه نیز گفتگو کرد.

«حقوق برنامه» تازه‌ترین اثر طحان‌نظیف و منتشر شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان است که در ماه‌های گذشته با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد و در این غرفه ارائه شده است. سخنگوی شورای نگهبان آثار دیگری همچون «تفکیک تقنین و اجراء، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه» و شرح بندهای ۱، ۲ و ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در قالب دو جلد دارد که توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.

یکی دیگر از غرفه‌ها که این عضو حقوقدان شورای نگهبان از آن دیدن کرد، «مکتب حاج قاسم» بود. «باران گرفته است»، «این خانه فروشی نیست»، «طبقه‌بندی موضوعی سخنرانی‌های منتشرشده شهید سلیمانی» و «همراه ما بود» از جمله آثار تازه منتشر شده مکتب حاج قاسم بود که از سوی مسئولان غرفه به وی معرفی شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این غرفه گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان ملی است و برای اینکه این قهرمان به خوبی به کودکان و نوجوانان معرفی شود باید به تولید آثاری فاخر پرداخت.

گفتگو با مردم و پاسخ به سوالاتشان

انتشارات انقلاب اسلامی که منتشر کننده آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی است، آخرین غرفه‌ای بود که طحان‌نظیف در آن حضور یافت و از تازه‌های نشر دیدن کرد.

طحان‌نظیف در این بازدید پنج ساعته از نمایشگاه کتاب در غرفه‌های موزه عبرت ایران، برترین آرزو، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، نشر سرو موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واژه‌پرداز اندیشه ناشر آثار علما و اساتید اخلاق، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، آرمان دانشجو و مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز حضور یافت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان که متولد شهر دزفول است، کتاب دزفول در جنگ را به همراه مجید بذرافکن معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران با انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسانده است. اتفاقاُ بذرافکن در نمایشگاه کتاب حضور داشت و در یکی از راهروها با یکدیگر دیدار کردند.

همچنین کتاب «مفهوم قانون از منظر فقه امامیه و مکتب اثبات‌گرایی حقوقی» و «استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری» از جمله آثار طحان‌نظیف است که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است.

گفتنی است؛ از حاشیه‌های حضور سخنگوی شورای نگهبان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از روز ۱۹ اردیبهشت آغاز به کار کرده، گفتگو با مردم و بازدیدکنندگان و پاسخ به سوالات و انتقادات آن‌ها در حوزه‌های گوناگون به خصوص موضوع انتخابات بود.