صدور هشدار سطح زرد طی امروز و فردا برای اردبیل

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، همچنان تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در سطح استان ناپایدار بوده و ضمن فعالیت سامانه بارشی و کاهش نسبی دمای هوا در ساعاتی از شبانه روز در برخی از مناطق استان بارش باران انتظار می‌رود.

وی با اشاره به صدور هشدار شماره ۵ سطح زرد طی امروز و فردا برای استان اردبیل افزود: طی این مدت تداوم وزش باد گاهی با سرعت تند و در مناطقی همراه با خیزش گرد و خاک با تشدید ناپایداری‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر رعایت موارد توصیه شده در هشدار هواشناسی خاطرنشان کرد: از عصر امروز با نفوذ پرفشار سطح زمین و با تغییر جریانات جوی هوای خنک در نوار شرقی و مناطق شمالی توأم با مه در استان حاکم می‌شود.

کوهی با بیان اینکه روز چهارشنبه موقتاً از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود، ادامه داد: مجدداً از روز پنجشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از استان بارش باران دور از انتظار نیست.