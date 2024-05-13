  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۱۱

مدیرکل هواشناسی اردبیل عنوان کرد؛

صدور هشدار سطح زرد طی امروز و فردا برای اردبیل

صدور هشدار سطح زرد طی امروز و فردا برای اردبیل

اردبیل - مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی هشدار سطح زرد طی امروز و فردا برای استان اردبیل صادر شده است.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، همچنان تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در سطح استان ناپایدار بوده و ضمن فعالیت سامانه بارشی و کاهش نسبی دمای هوا در ساعاتی از شبانه روز در برخی از مناطق استان بارش باران انتظار می‌رود.

وی با اشاره به صدور هشدار شماره ۵ سطح زرد طی امروز و فردا برای استان اردبیل افزود: طی این مدت تداوم وزش باد گاهی با سرعت تند و در مناطقی همراه با خیزش گرد و خاک با تشدید ناپایداری‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر رعایت موارد توصیه شده در هشدار هواشناسی خاطرنشان کرد: از عصر امروز با نفوذ پرفشار سطح زمین و با تغییر جریانات جوی هوای خنک در نوار شرقی و مناطق شمالی توأم با مه در استان حاکم می‌شود.

کوهی با بیان اینکه روز چهارشنبه موقتاً از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه ابری خواهد بود، ادامه داد: مجدداً از روز پنجشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از استان بارش باران دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6105202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها