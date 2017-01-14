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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

مدیرکل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

ورود سامانه سامانه بارشی به استان ایلام

ورود سامانه سامانه بارشی به استان ایلام

ایلام-مدیرکل هواشناسی استان ایلام از ورود سامانه سامانه بارشی به استان خبر داد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  این سامانه به علت کم قدرت بودن پتانسیل بارشی آن متوسط تا ضعیف است، افزود: بارندگی این سیستم ناپایدار جوی در نواحی سردسیر و کوهستانی با بارش برف همراه است و روز دوشنبه از آسمان استان خارج می شود.

وی افزود: با ورود این سامانه در گردنه ها نیز پدیده مه گرفتگی رخ می دهد و به علت اثر سیستم در روزهای یکشنبه و دوشنبه در نقاط مختلف استان پدیده مه گرفتگی ماندگار خواهد بود.

شیخ الملوکی یادآور شد: از روز دوشنبه و با خروج سامانه بارشی از آسمان استان، دمای هوای صبحگاهی استان اندکی کاهش می یابد.

کد مطلب 3876589

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