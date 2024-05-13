به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزبالله لبنان در جریان مراسم سالگرد شهادت «سیدمصطفی بدرالدین» (سید ذوالفقار) از فرماندهان حزبالله لبنان، سالگرد شهادت سید ذوالفقار و شهادت رزمندگان مقاومت را به خانوادههای آنان تبریک و تسلیت گفت و خواهان لطف خداوند به مردم مقاوم و ثبات قدم آوارگان و پاداش عظیم برای آنان شد.
وی افزود: شهید سید ذوالفقار مدال رزمندگی و مبارزه، مدال جانبازی، مدال اسارت و فرماندهی و مدال دستاوردسازی را بر گردن آویخت و خداوند در نهایت به او مدال شهادت داد. هر آنچه در میادین نبرد خود میبینیم، مانند دیگر شهدا سید ذوالفقار را در آن حاضر میبینیم. به ویژه در مورد فرماندهان میبینیم که خون پاکشان نتیجه داده است. با هر پهپاد انتحاری یا اطلاعاتی شهید حاج حسان اللقیس را به یاد میآوریم.
شهیدان سلیمانی، زاهدی و حجازی را در تمامی نبردها در کنار خود می بینیم
وی افزود: در تمامی نبردهای خود، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید زاهدی و شهید حجازی را که از ما حمایت کردند و عمر خود را به پشتیبانی از ما گذارندند حاضر میبینیم. مقاومتی که امروز در این جبهه مبارزه میکند، نتیجه تلاشهای گذشتگان، رزمندگان کنونی، و رزمندگان آینده است.
سوریه پیروز شد
نصرالله ادامه داد: میخواستند سوریه پیرو آمریکا و تسلیم دولت آن باشد، اما سوریه پیروز شد و اگر در جنگ موجودیتی پیروز نمیشد نبرد طوفان الاقصی فرا میرسید اوضاع منطقه و لبنان چگونه میبود؟ با وجود محاصره و وضعیت دشوار، سوریه همچنان در قبال مسئله فلسطین، موضع راسخ و ثابت خود را حفظ کرده است.
وی افزود: خون سید بدرالدین و تمامی شهدا نتیجه مطلوب را داده است، زیرا یکی از دلایل ورود ما به سوریه این خونها بود تا به این ترتیب محور مقاومت باقی بماند. ما گفتهایم که از جمله اهداف مقاومت فلسطین و محور مقاومت که اعلام شده، زندهنمودن دوباره مسئله فلسطین و یادآوری فلسطینِ فراموششده و حقوق ملت آن در داخل این منطقه و خارج از آن است.
نصرالله ادامه داد: حاکمان عرب میخواستند اوراق مرگ مسئله فلسطین را با اقدام به عادیسازی روابط با دشمن صهیونیست در ماههای پیشرو امضا کنند. برخی نظامها و شبکههای ماهوارهای عربی این تبلیغ را میکردند که رژیم دشمن تنها نظام دموکراتیک منطقه ما است.
زنده شدن مساله فلسطین و خشم نتانیاهو و بایدن
وی افزود: امروز پس از طوفان الاقصی مسئله فلسطین بر زمان همگان و در میان تمامی کشورهای جهان و سازمان ملل متحد مطرح شده است و بیشتر کشورهای جهان در این سازمان خواهان آتشبس هستند. اعتراضهای دانشجویی در کشورهای مختلف جهان از دستاوردهای هفتم اکتبر و دلاوریهای پس از آن است. این اعتراضات نتانیاهو و بایدن را خشمگین کرده است.
نصرالله گفت: رأیگیری در سازمان ملل متحد در خصوص عضویت فلسطین در این سازمان، نماینده دشمن را خشمگین کرد. او به کشورهای عضو سازمان ملل متحد که در حلوفصل آن آزاد است توهین کرد. مهمترین صحنه رسانهای سیاسی که بیانگر پیروزی مقاومت فلسطین است، صحنهای بود که نماینده اسرائیل با چهرهای مأیوس تصویر یحیی السنوار فرمانده مبارز را در سازمان ملل متحد بالا برد.
صهیونیستها کشور فلسطین را تهدیدی برای خود می دانند
وی افزود: صهیونیستها وجود کشور فلسطین را نمیپذیرند و آن را تهدیدی برای رژیم خود میدانند، اما طوفان الاقصی تمام کشورهای جهان و آمریکا را مجبور کرد که بگویند تنها راه حل، برپایی کشور فلسطین است. تمامی این پیروزی به لطف پایداری ملت فلسطین محقق شده و این موضوع به پیروزی خون فلسطینیان بر شمشیر صهیونیستها انجامیده است.
نصرالله گفت: طوفان الاقصی، پایداریها، خونهای کودکان و زنان در غزه و جنوب لبنان و تمامی منطقه چهره واقعی اسرائیل را نشان داد. پس از ۸ ماه در اسرائیل در خصوص شکست آنان اجماع وجود دارد و هیچ سخنی از پیروزی نیست. حتی اگر نتانیاهو از نزدیکشدن به پیروزی سخن بگوید اسرائیلیها او را مورد تمسخر قرار میدهند.
موشکها همچنان به بئرالسبع و شهرکهای اطراف غزه اصابت میکند
وی ادامه داد: دشمن نتوانست کوچکترین اهداف اعلامی خود را محق کند و موشکها همچنان تا به امروز در بئرالسبع و شهرکهای اطراف غزه سقوط میکنند. مسئله تنها شکست در تحقق اهداف نیست بلکه مسئله زیانهای راهبردی است. اسرائیل خود را به عنوان قویترین رژیم و ارتش معرفی میکند و بزرگترین کشور جهان یعنی آمریکا به آن کمک میکند و برای دفاع از آن در مقابل نوار غزه که از ۲۰ سال پیش محاصره بوده و در مقابل مقاومتی که تواناییهای محدودی دارد وارد عمل میشود و مداخله میکند.
اسرائیل رژیمی شکست خورده است
نصرالله گفت: اسرائیل ثابت کرد که رژیمی ناتوان، شکستخورده، غیرقابل اعتماد و بدون اثرگذاری راهبردی است. نظرسنجیها نشانداده شهرکنشینانی که به آنها وعده امن و امان داده شده بود و تحقق آن را ندیدند، تصویر پیروزی را نمیبینند و خواهان سرنگونی نتانیاهو و همراهان وی هستند.
وی افزود: اسرائیل امروزه فاقد بازدارندگی است و در بازدارندگی در برابر مقاومت در تمامی کشورهای محور مقاومت موفق نبوده و رو به افول است. نتانیاهو بر این باور است که در تنگنایی بزرگ گرفتار شده و نمیتواند از غزه عقبنشینی کند، زیرا در این صورت با سرپیچی مواجه خواهد شد و نمیتوان به کار خود ادامه بدهد زیرا شکست او حتمی خواهد بود. ژنرالهای بزرگ جنگ میگویند که پافشاری نتانیاهو بر تداوم جنگ رژیم (صهیونیستی) را به پرتگاه نابودی خواهد کشاند.
نصرالله ادامه داد: امروزه جنگ علیه غزه بزرگترین نبرد ملت فلسطین با رژیم دشمن است؛ رژیمی که از این جنگ، بحرانزده خارج خواهد شد، زیرا مقاومت امروز جرات بیشتری در گفتوگوها دارد.
وی افزود: دشمن به حمله خود به رفح برای تحقق تصویر پیروزی ادامه میدهد، اما این موضوع نشانگر ضعف سیاسی و نظامی داخلی رژیم دشمن است، زیرا به دنبال راه برونرفتی برای خرج از شکستش است. برخی صهیونیستهای عرب شبکههای ماهوارهای عربی را تغییر دادهاند تا برای اثبات ادعاها از شکست مقاومت سخن بگویند. این موضوع اوج نیرنگ، فریبکاری و خیانت است.
اختلاف تل آویو و واشنگتن تاکتیکی است
نصرالله گفت: آمریکا یک قرارداد فروش سلاح را متوقف کرد، اما آن را دوباره به جریان میاندازد. این موضوع یک فریب از سوی آمریکا است و فقط یک اختلاف تاکتیکی میان آمریکا و واسرائیل است. پیشنهاد مصر و قطر ارائه شد و از سوی آمریکا و اسرائیل مورد موافقت قرار گرفت، اما حماس با موافقت خود با این پیشنهاد آنها را غافلگیر کرد. نتانیاهو در شوک فرو رفت زیرا این پیشنهاد به معنی شکست رژیم دشمن است. آمریکا درباره مخالفت نتانیاهو و کابینهاش با پیشنهادی که خود با آن موافقت کرده بود سکوت اختیار کرد، اما اگر حماس آن را رد کرده بود رفتار متفاوتی را از سوی دولت آمریکا میدیدیم.
دشمن تنها ۲ راه دارد
وی افزود: اتفاقات آمریکا و دیوان بین المللی کیفری و سرکوب اعتراضات دانشجویی مؤید حمایت آمریکا از اسرائیل و عدم تغییر موضع آن است. دشمن تنها دو راه دارد؛ یا باید به پیشنهاد میانجیگران بازگردد که به معنای شکست آن است و یا اینکه به این نبرد فرسایشی ادامه داد.
بدون آتش بس در غزه راه حلی در شمال وجود ندارد
نصرالله ادامه داد: درد و رنجهای امروز هر چه باشد، نبرد امروز در تمامی محور مقاومت نبردی تاریخی است و دستاوردی واقعی را محقق کرده است. ارتباط میان جبهه حمایتی لبنان و فلسطین امری قطعی است و هیچ بحثی در مورد آن وجود ندارد. همه جهان این حقیقت را پذیرفته و به همین دلیل آمریکاییها به نتانیاهو گفتند که بدون آتشبس در غزه هیچ راه حلی در شمال وجود ندارد.
وی افزود: به شهرکنشینانی که در بازگشت به شمال عجله میکنند میگوییم که به سوی کابینهتان بروید تا حمله به غزه را متوقف کند. هدف جبهه لبنان فشار برای توقف جنگ در غزه است. وزیر جنگ اسرائیل گفت که نیمی از رزمندگان حزبالله را به شهادت رسانده است، من او را فردی خارج از حال عادی میدانستم، اما اکنون او را بیعقل و مست میدانم.
آمریکا و غرب مانع بازگشت آوارگان سوری هستند
نصرالله گفت: درباره امور داخلی روی اینکه بحران آوارگان سوری یک مشکل است و باید برطرف شود اجماع وجود دارد. نشست چهارشنبه پیشروی پارلمان فرصتی برای ارائه طرحهای عملی در خصوص پرونده آوارگان سوری است. مسئولیت بازگرداندن آوارگان بر عهده آمریکا، اروپا و جامعه بینالملل است، زیرا آنها کسانی هستند که در حال تامین مالی برای عدم بازگشت آوارگان به سوریه هستند.
وی افزود: پارلمان میتواند کمیتهای را برای رفتن به کشورهایی که با بازگشت آوارگان مخالف هستند تشکیل بدهد تا مسئولیت این موضوع را متوجه آنان کند. دولت لبنان باید برای گشودن راهها جهت بازگشت آوارگان، به صورت رسمی با دولت سوریه در ارتباط باشد. باید به سوریه جهت آمادهنمودن اوضاع برای بازگشت آوارگان کمک شود و نخستین مورد آن رفع تحریمهای این کشور است. پارلمان اگر واقعا خواهان بازگشت آوارگان است باید از آمریکا بخواهد که قانون «قیصر» را لغو کند و از اروپا نیز بخواهد که تحریمها را رفع کند.
نصرالله گفت: اگر تحریمها رفع شود، سوریه اندیشه، مهارت و امکانات بهبود طی چند سال را دارد. باید در لبنان به اجماعی برسیم که بر اساس آن به جای آن که آنها را از طریق رفتن از راههای غیرقانونی به خطر بیاندازیم، راه دریا در برابر آوارگان سوری به خواست آنان باز شود. این موضوع به همبستگی ملی نیاز دارد.
وی افزود: تصمیم گشایش راه دریا در برابر آوارگان به شجاعت نیاز دارد و اگر این تصمیم را بگیریم، آمریکا و اروپا برای یافتن راه حل عملی نزد دولت ما خواهند آمد. به نظر ما راه حل، فشار به آمریکا است که مانع از بازگشت آوارگان میشود. همچنین باید به صورت جدی با دولت سوریه گفتوگو شود؛ در غیر این صورت ما خود را با راهحلهای جزئی که به نتیجه مطلوب نمیانجامد خسته میکنیم.
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