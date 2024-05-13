به گزارش خبرگزاری مهر، رزمندگان مقاومت فلسطین همچنان نظامیان و جنگافزارهای متجاوز ارتش رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار میدهند.
تارنمای فلسطین الیوم دوشنبه شب گزارش داد که گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت فلسطین حماس) اعلام کرد که یک بولدوزر «دی ۹» و ۴ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه با گلولههای «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است.
همچنین، یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی در خیابان «جورج» در شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه نیز از سوی مبارزان قسام با گلوله یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده شد.
علاوه بر این گردانهای قسام مجدداً نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را که به داخل گذرگاه رفح واقع در جنوب نوار غزه نفوذ کردهاند، هدف حملات خمپارهای قرار دادند.
یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در پشت مدارس اردوگاه جبالیا از سوی تکتیراندازان گردانهای قسام از پای درآمد.
از سوی دیگر، گردانهای شهدای الاقصی اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه با گلوله "آر پی جی" هدف قرار داده است.
همچنین، گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان این گردانها در عملیاتی مشترک با مبارزان گردانهای قسام موفق شدهاند یک نفربر «نمیر» ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف گورستان شرقی شهرک «السلام» واقع در شرق رفح با گلوله ضدزره هدف قرار بدهند.
علاوه بر این، گردانهای قدس گروهی از پیادهنظام ارتش رژیم صهیونیستی را در خیابان جورج واقع در شرق رفح با خمپاره هدف قرار دادند.
۲ جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی نیز در اطراف مغازههای «نوفل» واقع در شرق جبالیا از سوی گردانهای قدس با گلولههای «آر پی جی» هدف گرفته شدند.
همچنین مبارزان گردانهای قدس یک جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی را با بمب قوی «ثاقب» در اطراف مسجد «بدر» در شهرک «الزیتون» واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند.
۲ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نیز از سوی تکتیراندازان گردانهای قدس در پشت مدارس «ابو زیتون» در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه هدف قرار داده شدند.
تیپهای ناصر صلاحالدین نیز اعلام کرد که مبارزان این گروه مقاومت، موفق شدهاند گروهی از پیادهنظام ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا با گلوله ضدنفر هدف قرار داده و شماری از این نظامیان را به هلاکت رسانده و شمار دیگری از آنان را نیز زخمی کنند.
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