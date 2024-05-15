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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۰۸

برگزاری تور راهیان پیشرفت به مناسبت روز روابط عمومی در همدان

برگزاری تور راهیان پیشرفت به مناسبت روز روابط عمومی در همدان

همدان-برگزاری تور راهیان پیشرفت به مناسبت روز روابط عمومی در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز روابط عمومی تور راهیان پیشرفت به همت روابط عمومی اداره کل صمت و با حضور محمدرضا خوش گفتار مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، عقیقی شریف رئیس صمت شهرستان بهار و جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات کل استان برگزار شد.

در این برنامه بخشهای مختلف شرکت صنایع غذایی شکوه آرینا مانند خط تولید و بسته بندی مورد بازدید قرار گرفت.

این واحد صنعتی در شهرک صنعتی بهاران واقع شده و زمینه تولید انواع کیک و شکلات فعالیت دارد و توانسته برای ۸۰ نفر از جوانان این استان اشتغال ایجاد کند.

برگزاری تور راهیان پیشرفت به مناسبت روز روابط عمومی در همدان

برگزاری تور راهیان پیشرفت به مناسبت روز روابط عمومی در همدان

کد مطلب 6107744

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