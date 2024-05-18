تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم فروش سوالات امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل نیکوکار گفت: در سال جاری برای اولین بار، آزمون‌های پایه دهم و یازدهم دوره دوم متوسطه و امتحانات نهایی سال دوازدهم دبیرستان‌ها به صورت کشوری برگزار می‌شود که همین امر موجب سه برابر شدن تعداد دانش آموزان شرکت کننده شده است.

وی افزود: بر همین اساس، در شعب ویژه رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه و مجتمع قضائی حضرت ولیعصر (عج) به جرایم افرادی که با طرح مسائلی در خصوص لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، فروش سوال و پاسخ سوالات یا تقلب در امتحانات و یا فروش تجهیزات تقلب که موجب تشویش اذهان دانش آموزان و اولیا آنها می‌شوند، برخورد قانونی می‌شود.

نیکوکار گفت: به دلیل حساسیت انتخابات نهایی و تأثیر آن بر کنکور سراسری ورودی به دانشگاه‌ها، دادگستری استان تهران ضمن رصد رفتار افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمادگی برخورد قضائی با آنان را دارد.