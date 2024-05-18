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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۴

معاون دادستان تهران تاکید کرد؛

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم فروش سوالات امتحانات نهایی

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم فروش سوالات امتحانات نهایی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از برخورد قانونی با افرادی که با طرح مسائلی درباره لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، موجب تشویش اذهان دانش آموزان و اولیا آنها می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل نیکوکار گفت: در سال جاری برای اولین بار، آزمون‌های پایه دهم و یازدهم دوره دوم متوسطه و امتحانات نهایی سال دوازدهم دبیرستان‌ها به صورت کشوری برگزار می‌شود که همین امر موجب سه برابر شدن تعداد دانش آموزان شرکت کننده شده است.

وی افزود: بر همین اساس، در شعب ویژه رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه و مجتمع قضائی حضرت ولیعصر (عج) به جرایم افرادی که با طرح مسائلی در خصوص لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، فروش سوال و پاسخ سوالات یا تقلب در امتحانات و یا فروش تجهیزات تقلب که موجب تشویش اذهان دانش آموزان و اولیا آنها می‌شوند، برخورد قانونی می‌شود.

نیکوکار گفت: به دلیل حساسیت انتخابات نهایی و تأثیر آن بر کنکور سراسری ورودی به دانشگاه‌ها، دادگستری استان تهران ضمن رصد رفتار افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمادگی برخورد قضائی با آنان را دارد.

کد مطلب 6109732

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