روایت مهر از سفر کاروان «زیر سایه خورشید» به جنوب استان فارس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - محمود صابری زاده: همزمان با دهه کرامت و ایام پربرکت ولادت حضرت ثامن‌الحجج (ع)، مرکز شهرستان لامرد از چهارشنبه همزمان با روز نکوداشت مقام شاهچراغ میزبان کاروان زیر سایه خورشید متشکل از خادمان بارگاه مطهر رضوی و پرچم مقدس گنبد حرم امام رضا (ع) بود.

خدام حرم رضوی و بیرق متبرک امام رضا (ع) در قالب کاروان زیر سایه خورشید، پس از حضور در شهرستان مهر، وارد لامرد شدند و لامردی‌ها با متبرک کردن وجودشان به این پرچم، عشق و ارادت خود را به آفتاب هشتم و ولی نعمت خود حضرت شمس الشموس ابراز کردند.

گویا این پرچم حکم پیراهن یوسف را برای گمشدگان راه حق و حقیقت دارد و از همین روی در مکان‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی روحیه‌بخش بسیاری از مشتاقان زیارت ضامن آهو در مشهد مقدس بوده است.

نمک، نبات و پارچه متبرک شده به ضریح حضرت ثامن‌الحجج سوغات خادمان رضوی برای دلدادگان به امام هشتم (ع) بود تا علاوه بر زیارت این کاروان و استشمام عطر هشتمین خورشید ولایت، یادگاری از حرم یار داشته باشند.

خبرنگار مهر در گفت‌وگو با یکی از مسؤولین زیر سایه خورشید به ما گفت: در هر مکانی که حضور یافته‌ایم، فضای روحانی حرم، محیط را در بر گرفته و اشک‌های مردم بی اختیار سرازیر می‌شود و عشق و ارادت مردم را از دیدگانش به خوبی می‌بینیم.

عباس احمدی مسؤول کانون خادمیاران رضوی شهرستان لامرد به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از جوانان دهه هشتادی و نودی با دیدن پرچم حرم رضوی به سمت ما می‌آمدند و از امام طلب عفو می‌کردند، قطعه گمشده این عزیزان شاید همان قطع محبت از اهل بیت (ع) بود که اشک‌هایشان گواه این بود که نور امید همچنان در دل‌هایشان زنده است.

عباس احمدی مسؤول کانون خادمیاران رضوی شهرستان لامرد هدف از برپایی این برنامه معنوی را به مناسبت ویژه ایام دهه کرامت ذکر کرد و گفت: امسال برای چندمین سال فعالیت کانون خادمیاران رضوی لامرد است که این مهم در شرف انجام است.

وی گفت: هفدمین سال برگزاری جشن‌های مردمی «زیر سایه خورشید» در لامرد با همکاری تشکل‌های مذهبی و مردمی برپا می‌شود که این کاروان متشکل از چندین نفر اعم از مدیر، روحانی، مداح و حامل پرچم حرم رضوی و تعدادی از خادمیاران رضوی است.

احمدی خاطرنشان کرد: برپایی جشن سالروز ولادت حضرت معصومه،. امام رضا و شاهچراغ (ع)، عیادت از بیماران بیمارستان‌های لامرد و اشکنان، دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه‌های کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان لامرد است که بخشی از آن انجام شد.

وی با بیان این مطلب که این کاروان همراه با پرچم حرم رضوی و متبرکات آستان مقدس رضوی است افزود: هدف از حضور خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) در قالب کاروان زیر سایه خورشید، ترویج فرهنگ زیارت از راه دور است.

حسینیه عاشقان ثارالله لامرد میزبان خادمین رضوی شد

شهروندان لامردی که از ساعت‌ها قبل در حسینیه عاشقان ثارالله گرد هم جمع شده بودند تا خدام از راه برسند و پرچم متبرک آستان قدس رضوی را از نزدیک تبرک کنند تا گره‌ی از مشکلات را بگشایند حوالی ساعت ۹ روز چهارشنبه که خدام وارد حسینیه شدند و با استقبال پرشور دوست داران امام مهربانی همراه شدند.

همه مردم زیر یک سقف جمع شده بودند تا یکدلی و یک رنگی خود را به امام رئوف نشان دهند و گویند ما مردم با هر سلیقه و تفکری خط قرمز ما امام و ولایت است و برایش جان می‌دهیم.

حضور خدام رضوی در مرکز ایتام و معلولین

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود خادمین رضوی همراه با پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا به مرکز نگهداری ایتام و معلولین علاوه بر زیارت کردن و عیادت این عزیزان، اشعار امام رضایی توسط خادمین قرائت شد.

ورود کاروان زیر سایه خورشید حال و هوای مؤسسه تلاش بخصوص مسؤولان این مکان را دگرگون کرد و عطر رضوی در فضای این مرکز پیچیده شد و همگی با اشک شوق پرچم متبرک را زیارت کردند.

باید قدردان امام مهربانی‌ها بود

در این بین مادری کهنسال عصازنان به دنبال خادمین بود تا هر چه سریع‌تر خود را به پرچم آستان قدس رضوی برساند. وی در این گفت‌وگو هدف از حضور خود را عشق به امام رضا (ع) دانست و گفت: برکت وجودی ما ایرانی‌ها به امام هشتم است و باید قدردان این امام رئوف بود.

این مادر در ادامه گفت: هرساله در این مراسم معنوی حضور پیدا می‌کنم و برای همه جوانان و نوجوانان دعا می‌کنم تا زندگی سراسر معنوی همراه صحت و سلامتی را داشته باشند.

دوست دارم مرا زائر خود کنی

پدری که دستانش را به پرچم آقا متبرک می‌کرد زیر لبانش مطلبی را زمزمه می‌کرد. به او نزدیک شدم و حرفش را متوجه شدم که می‌گفت: یا امام رضا تا به حال به زیارتت نیامده‌ام دوست دارم حال مرا خوب کنی و مرا زائر خود کنی، تا چند رکعت نمازم را در صحن و سرای شما بخوانم.

با او به سلام و علیک پرداختم و کمی خودمانی شدم که در جوابم گفت: خوشا به سعادت شماها تا جوان هستید به زیارت قبور امامان بروید که هر چه سن بالاتر رود آن شوق و ذوق اولیه را نخواهید داشت.

جشن امتداد ستاره‌ها با حضور دختران شهدا و خدام رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این مراسم جشن بزرگ امتداد ستاره‌ها شامگاه جمعه با حضور دختران معظم شهدای و خادمان حرم مطهر رضوی در سالن اجتماعات معلم شهر لامرد با استقبال گسترده این عزیزان همراه شد و فضای معنوی و امام رضایی بر این سالن حکمفرما بود.

در این جشن باشکوه همه آمده بودند تا یک بار دیگر با امام مهربانی‌ها و پدران شهیدشان تجدید پیمان ببندند که خون‌های ریخته شده و مسیر خط سرخ شهادت امتداد دارد.

شهیدی که میزبان خادمان امام رضا شد

دیدار خادمان امام رضا امروز میهمان خانواده شهید والامقام مرتضی کرمی از شهر لامرد بودند که خانواده ایشان سال‌های متمادی چشم انتظار فرزند عزیزان را دارند، چه زیبا مراسمی بود که میزبان این جلسه خود شهید مرتضی بود.

شهیدی که با شروع جنگ تحمیلی با اولین گروه اعزامی از شهرستان لامرد راهی جبهه شد و در عملیات مطلع الفجر شرکت کرد و سرانجام در ارتفاعات شیاکوه گیلان غرب، دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال قریب ۲۰ نفر از خادمان حرم رضوی در قالب ۴ کاروان میهمان استان فارسی‌ها هستند.