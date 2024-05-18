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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۴

فرماندار مشهد:

مسیر میدان امام علی(ع) به سمت میدان امام حسن(ع) مسدود شد

مسیر میدان امام علی(ع) به سمت میدان امام حسن(ع) مسدود شد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: مسیر میدان امام علی(ع) به سمت میدان امام حسن(ع) مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: به علت بارش شدید باران در مشهد مقدس مسیر میدان امام علی (ع) به سمت میدان امام حسن (ع) مسدود شد.

گفتنی است؛ شدت بارش باران در غرب مشهد به اوج خود رسیده است، مردم در خانه‌ها بمانند

کد مطلب 6111028

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