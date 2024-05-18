به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: به علت بارش شدید باران در مشهد مقدس مسیر میدان امام علی (ع) به سمت میدان امام حسن (ع) مسدود شد.

گفتنی است؛ شدت بارش باران در غرب مشهد به اوج خود رسیده است، مردم در خانه‌ها بمانند