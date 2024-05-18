پایگاه امداد ساحلی و دریایی در بوشهر با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، عمار شهنیایی عصر شنبه در نشست با مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر اظهار کرد: دستگاه قضائی همکاری و حمایت لازم را از هلال احمر برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه هلال احمر دارای عملکرد خوبی است و بنده به عنوان یک شهروند از این مجموعه صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و در حوزه قضائی و موارد حقوقی هر جا که نیاز به حمایت، مشارکت و همکاری وجود دارد با تمام ظرفیت موجود در کنار هلال قرار داریم.

دادستان بوشهر پیگیری حقوق عامه را در اولویت برنامه‌های دستگاه قضائی استان بوشهر قرار دارد، گفت: در این راستا ایجاد امداد ساحلی و دریایی به‌عنوان مطالبات مردم مورد پیگیری جدی دادستانی بوشهر است.

شهنیایی با قدردانی از خدمات ارزنده این مجموعه اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در بخش‌های گوناگون خدمات ارزشمندی به مردم و جامعه هدف ارائه می‌کند که قابل ستایش است.

نقش مؤثر هلال احمر در حوادث

وی با بیان اینکه لباس و نشان هلال احمر برای مردم آرامش دهنده است، اضافه کرد: هر کجا نام جمعیت هلال احمر وجود دارد به ویژه در حوادث برای شهروندان امیدآفرین و آرامش‌دهنده است. مردم به جمعیت هلال احمر اعتماد بسیار بالایی دارند این مهم حاصل نمی‌شود، جز سال‌ها کار و تلاش که بسیار باارزش است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با بیان نقش مؤثر هلال احمر در حوادث گفت: گروه‌های مختلفی در رسیدگی به حوادث و اتفاقات فعالیت می‌کنند هر چند قصدشان خدمت است، اما جمعیت هلال احمر با توجه به تجربیات موفق در خدمت‌رسانی به بهترین شکل به وظایف خود می‌پردازد.

وی بوشهر را نقاط مهم در عرصه گردشگری دانست و بیان کرد: یکی از اهداف سفر گردشگران استفاده از ساحل خلیج‌فارس است که در این راستا ایجاد امداد دریایی و ساحلی یک ضرورت است.