برگزاری نشست تخصصی «موزه، سینما، آموزش» در موزه سینما

به گزارشخبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، همزمان با هفته جهانی موزه‌ها و میراث فرهنگی نشست تخصصی با عنوان «موزه، سینما، آموزش» برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی افرادی همچون مجید اسماعیلی مدیرعامل موزه سینما، محمدرضا اصلانی پژوهشگر پیشکسوت سینما، منوچهر شاهسواری مدیر فرهنگی و تهیه‌کننده سینما، سیداحمد محیط‌طباطبایی رئیس شورای بین‌المللی موزه‌ها، داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما، ارد عطارپور مستندساز شناخته‌شده حضور دارند.

این نشست روز سه‌شنبه اول خرداد ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می‌شود.