خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
در ادامه درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان همراه خبرگزاری مهر قرار دهیم.
جشنوارهای به نام اقوام به کام اغیار
در هفتهای که گذشت، اولین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، به همت بنیاد ایران شناسی و مؤسسه فرهنگی فصل هنر با شعار «اقوام ریشه ایران زمین» در پردیس سینمایی باغ کتاب آغاز به کار کرد. جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی در بخشهای رقابتی شامل فیلمهای بلند سینمایی، فیلمهای کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند، نماهنگ و فیلمنامه منطبق با موضوع جشنواره برگزار میشود که گستره زیستبوم، آئینهای فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی، تاریخ اقوام، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیتهای گردشگری را در برمیگیرد.
بر اساس گفته مهدی حیدری دبیر این جشنواره، جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی قرار است آغازی باشد برای اینکه نشان دهد سینمای ما فقط سینمای تهران و پایتخت نیست، بلکه سینمایی برای ایران ما و برای تمام اقوام عزیز کشورمان است. جشنواره فیلم اقوام ایرانی، جشنوارهای است که دوست دارد تمام هنرمندان عزیز کشور را نشان دهد و در عرصه حرفهای سینما، آنها را وارد بازار کار کند. نیازی به معرفی زیاد نیست و همهچیز در خودش نهفته است.
یکی از نکات جالب توجه این جشنواره، تغییر دبیر آن نزدیک به برگزاری رویداد بود؛ این جشنواره قرار بود سال گذشته برگزار شود و تنها فیلمهایی که موضوع مشخصی از آداب و فرهنگ ایرانی دارند، میتوانستند در آن حضور داشته باشند که وقتی اسامی فیلمها اعلام شد، اینگونه نبود. همچنین، به فاصله چند ماهه از نشست خبری اول تا برگزاری رویداد، کمال تبریزی که به عنوان دبیر معرفی شده بود، تغییر کرد و دلیل آن نیز مشغله کاری او ذکر شد.
پاسخ وزیر به حرف و حدیثهای انتصاب خزاعی بر مسند «فیلم فجر»
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی و سمعی بصری را با حفظ سمت به عنوان دبیر چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر منصوب کرد. بعد از این انتصاب، حرف و حدیثهایی درباره توانایی خزاعی برای برگزاری و مدیریت همزمان این جشنواره و سازمان سینمایی مطرح شد و موافقان و مخالفان این انتخاب نیز مطالبی نگاشتند.
اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه رونمایی از تابلوی «مائده»، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر انتصاب با حفظ سمت محمد خزاعی به دبیری چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، عنوان کرد: اینگونه انتصاب به دبیری جشنواره فیلم فجر در سالهای قبل هم وجود داشته است و مسؤول سازمان سینمایی دبیر جشنواره فیلم فجر بوده است و ما طبق بررسیهایی که انجام دادیم تصمیم گرفتیم دبیری این دوره از جشنواره فیلم فجر را خود آقای خزاعی بر عهده بگیرند. محمد خزاعی پیش از این نیز سابقه دبیری جشنواره را داشته است و امیدواریم بتوانیم شاهد ارتقای این دوره از جشنواره باشیم.
آغاز به کار دبیرخانه جشنواره «فیلم کوثر»
پنجمین جشنواره بینالمللی «فیلم کوثر» توسط «بنیاد آیههای ایثار و تلاش» با همکاری شهرداری تهران، مؤسسه تصویر شهر، سازمان امور سینمایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تیر ماه امسال با دبیری ناصر باکیده در تهران برگزار میشود.
همچنین، دبیرخانه پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم «کوثر» فراخوان بخش رقابتی مسابقه فیلمنامه «۱۳۵ ثانیهای» را در چهار شاخه اصلی و ۱۴ زیرشاخه منتشر کرد.
غلامرضا منتظمی پژوهشگر، فعال سیاسی و فرهنگی و بنیانگذار کنفرانس بینالمللی «افق نو» به عنوان مدیر بخش بینالملل، جواد کاسهساز، فیلمنامه نویس و کارگردان بهعنوان مدیر بخش فیلمنامه، علی کفراش فیلمساز، مدیر و فعال هنری و سینمایی با سمت مدیر بخش فیلم، محمد ابوالجدایل فیلمساز و فعال رسانهای با سمت دستیار ویژه دبیر در حوزه کشورهای اسلامی، مهرداد سلیمانی فیلمساز فیلم کوتاه و مدیر فنی جشنوارههای مختلف سینمایی بهعنوان مدیر بخش پشتیبانی و فنی، مریم خزاعی به عنوان مدیر بخش پشتیبانی و حقوقی، پریا امیری با سمت مدیر بخش هنری و طیبه صادقی به عنوان مدیر دبیرخانه جشنواره منصوب شدند.
اهدای نشان عالی خورشید به اُرُد عطارپور
چهارمین آئین اهدای «نشان عالی خورشید» به همت انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند و با همکاری موزه سینما پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در سالن فردوس موزه سینما برگزار شد.
«نشان عالی خورشید» توسط حسین ترابی، پروین ثقه الاسلامی، فرهاد ورهرام، مرتضی رزاق کریمی، حامد شکیبانیا و علی دهکردی به ارد عطارپور اهدا شد.
اعضای هیأت امنای «نشان عالی خورشید» متشکل از افرادی همچون مرتضی رزاق کریمی، رامین حیدری فاروقی، سعید رشتیان، محمد صوفی، حامد شکیبانیا، رضا خوشدل و عصمت شاکری بوده و از امسال نام ارد عطارپور نیز به این فهرست اضافه شد.
آخر هفته با خبر تلخ درگذشت یک هنرمند گذشت
زری خوشکام (زهرا حاتمی) بازیگر قدیمی سینما و همسر مرحوم علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی ۲۷ اردیبهشت ماه در ۷۷ سالگی درگذشت.
این هنرمند در سالهای قبل از انقلاب با کارگردانهایی جون خسرو هریتاش، رضا میرلوحی و علی حاتمی همکاری داشت. بازی در فیلمهای سینمایی «سیمای زنی در دوردست»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «شعله ور» و ««طلاخون» از دیگر فعالیتهای خوشکام در سالهای اخیر بود.
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