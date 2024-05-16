نقد و بررسی «آن سوی آتش» در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه سینما، نمایش فیلم سینمایی «آن سوی آتش»، درهفته فیلم کیانوش عیاری هنرمند پیشکسوت سینما قرار گرفت.

این فیلم ساعت ۱۷ روز ۲۸ اردیبهشت در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده می شود و بعد از نمایش فیلم، جلسه نقد و بررسی این اثر با حضور فریدون جیرانی، هوشنگ گلمکانی، شاهین امین و رامتین شهبازی برگزار می‌شود.

خسرو شجاع زاده، سیامک اطلسی، عاطفه رضوی، نعمت‌الله لاریان، مهرداد وفادار، کاظم وفادار، پروین سلیمانی و ... در این فیلم نقش آفرینی کرده اند، این فیلم به بخشی از پیامدهای اجتماعی نفت می‌پردازد.

ورود در این برنامه برای علاقمندان آزاد است.